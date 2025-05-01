Война Тысяча сто шестьдесят третий день. Администрация Трампа впервые одобрила продажу оружия Киеву. США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых

Славянск Донецкой области Украины, 9 марта 2025 года Maks Muravsky / Global Images Ukraine / Getty Images

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Украина

Киев и Вашингтон подписали соглашение о недрах. Оно предполагает новую военную помощь ВСУ

Министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко 30 апреля подписали соглашение о полезных ископаемых. Договор предоставит Соединенным Штатам привилегированный доступ к новым проектам по разработке 57 видов природных ресурсов в Украине, в том числе редкоземельных металлов, нефти и природного газа.

Соглашение предполагает, что стороны создадут на равных условиях фонд, который будет инвестировать в добычу важнейших полезных ископаемых. США смогут пополнять фонд как деньгами, так и новой военной помощью, предоставленной Украине, например системами противовоздушной обороны, сообщила Свириденко.

Бессент заявил, что подписанное соглашение «ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого находится свободная, суверенная и процветающая Украина».

Как пишет Bloomberg, подписывая соглашение, Киев стремится заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа в переговорах с Россией о прекращении огня. «Эта сделка рассматривается как критически важная для укрепления благосклонности Трампа к Киеву, поскольку его администрация стремится положить конец войне, которая началась после полномасштабного вторжения России в Украину», — отмечает агентство.

США и Украина подписали соглашение спустя два месяца после публичной ссоры президентов США и Украины в Белом доме — Дональд Трамп и Владимир Зеленский устроили перепалку 28 февраля, незадолго до того, как подписать сделку о недрах. В итоге США предоставили Киеву жесткий вариант соглашения, но в ходе переговоров пошли на ряд уступок. Стороны договорились подписать соглашение после того, как Трамп и Зеленский встретились 26 апреля в Ватикане на похоронах папы римского Франциска.

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США и Украина подписали соглашение о недрах. У Вашингтона будет привилегированный доступ к новым проектам по разработке 57 видов полезных ископаемых, у Киева — инвестиции и системы ПВО

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США и Украина подписали соглашение о недрах. У Вашингтона будет привилегированный доступ к новым проектам по разработке 57 видов полезных ископаемых, у Киева — инвестиции и системы ПВО

Мир

Администрация Трампа впервые за время его второго президентского срока одобрила продажу оружия Украине

Администрация президента США сообщила конгрессу, что собирается разрешить продажу Украине продукции оборонного назначения. Соответствующее уведомление Белого дома появилось на сайте конгресса 29 апреля. Первым об этом 1 мая сообщило украинское издание Kyiv Post, ссылаясь на дипломатические источники.

Речь идет о прямых поставках от частных компаний (Direct Commercial Sales) на сумму от 50 миллионов долларов. Американские компании в рамках DCS продают предметы и услуги оборонного назначения иностранным правительствам или организациям на коммерческой основе, а не по государственным каналам.

Конгресс США в своем последнем пакете помощи Украине одобрил продажу оружия по линии DCS на более чем один миллиард долларов. В 2015-2023 годах США по этой линии разрешили экспорт оружия и услуг Украине на более чем 1,6 миллиарда долларов.

Аналитик по вопросам оборонной помощи Колби Бадхвар заявил Kyiv Post, что все DCS-поставки проводят «тихо», о них не объявляют публично в отличие от межгосударственных продаж вооружений. По его словам, новое здесь в том, что продажи американского оружия продолжаются, «несмотря на все предсказания о том, что Трамп полностью отрежет Украину».

Как указывает Kyiv Post, администрация Трампа одобрила продажу оружия Украине спустя несколько недель после того, как Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у США оружие на сумму до 50 миллиардов долларов. «Мы передавали американской стороне большой пакет [вооружений], который мы хотим купить», — сообщил Зеленский 9 апреля. Украинский лидер добавил, что обсуждал покупку оружия с Дональдом Трампом.

Война глазами читателей «Медузы»

Наталия (Россия, ). Чувства теперь только под контролем таблеток от психиатра. В первые сутки начала вторжения я просто орала. Орала на свою мать, называла ее дурой за то, что она не понимала всей трагедии происходящего. Несколько раз я пробовала собирать вещи, чтобы куда-нибудь уехать подальше от людей, радостно визжащих о скорой победе над… Я хотела уехать в Украину, потому что там жила бабушка. Потому что там я проводила летние каникулы. Потому что там самые волшебные пейзажи. Потому что… не знаю что. Потому что часть меня — это и Украина тоже? Это как в ужасной семье, когда кто-то большой бьет более слабого, а ты сам очень маленький и можешь только тоже подставиться под ремень, чтобы слабому досталось меньше ударов.

Но рациональное победило эмоциональное, и я живу там же, где и раньше. Но уже не так, как раньше. То, что было планами на будущее, направляло и организовывало мое настоящее, больше не существует. Планы разбиваются о страшную неизвестность. Любая попытка помечтать о возможном будущем заканчивается слезами — того будущего, к которому я стремилась, больше нет. А настоящее больше похоже на сюжет фантастического фильма с параллельными вселенными. Как я оказалась в этой жуткой реальности без будущего? И где та, другая, реальность? Как вернуться в нее?

Да, я стала больше следить за событиями в мире в надежде, что есть в мире воля, способная остановить происходящее. Это как ребенок-жертва смотрит заплаканными глазами сквозь грязное стекло квартиры на улицу, ожидая увидеть хоть кого-то, кто проходя мимо поймет его боль и что-то сделает с этим, что-то изменит. Но у всех мимо идущих есть свои заботы и печали.

Надежды на спасение просто нет. Поэтому вся жизнь теперь сводится к примитивным витальным потребностям: поесть, поспать, проснуться, умыться, сходить на работу, может быть, даже там поработать. А таблетки помогают не плакать… по безвинно убиваемым людям, по собственной убитой жизни.

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