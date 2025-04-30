Зеленский просил Трампа не выходить из переговоров и призывал занять более жесткую позицию в отношении Путина The Economist и Axios рассказали подробности встречи президентов США и Украины в Ватикане

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в соборе Святого Петра. Встреча состоялась 26 апреля перед похоронами папы римского Франциска Пресс-служба президента Украины / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе короткой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля попросил того не выходить из переговоров о завершении российско-украинской войны, рассказали украинские источники The Economist.

По их словам, Зеленский использовал отведенные 15 минут, чтобы донести свою позицию: Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия — нет, но Трамп не должен из-за этого отказываться от мира, который может обеспечить только он.

The Economist считает, что публикация Трампа с критикой Путина, последовавшая за встречей в Ватикане, указывает на то, что он понял послание Зеленского. «Его показательная отповедь Путину за то, что тот „водит его за нос“, стала самой резкой на сегодняшний день», — пишет издание.

Как менялась риторика Трампа

Трамп за время переговоров с Россией чего только не говорил о Путине От угроз и «они готовы к миру» до «Владимир, остановись!» Главные цитаты

Как менялась риторика Трампа

Трамп за время переговоров с Россией чего только не говорил о Путине От угроз и «они готовы к миру» до «Владимир, остановись!» Главные цитаты

Источники Axios, также рассказавшего подробности встречи в Ватикане, сообщили, что в ходе беседы Зеленский призвал Трампа занять более жесткую позицию в отношении Путина и вновь поставить вопрос о прекращении огня в приоритетном порядке.

Издания пишут, что встреча в Ватикане была организована при участии Франции. Украина получила подтверждение, что переговоры состоятся, в последнюю минуту. При этом советники Зеленского разделились во мнениях, стоит ли украинскому лидеру встречаться с Трампом. Некоторые из них — «все еще травмированные сценами в Овальном кабинете 28 февраля» — говорили Зеленскому, что не уверены в том, что это хорошая идея.

По словам одного из источников Axios, ничего не было оговорено заранее и первоначально предполагалось, что Зеленский и Трамп попытаются встретиться после похорон папы римского Франциска. В итоге они «столкнулись друг с другом» и поговорили прямо в соборе Святого Петра.

Зеленский сказал Трампу, что Путин не сдвинется с места, если Трамп не окажет более сильного давления, утверждают собеседники издания. Президент США ответил, что ему, возможно, придется изменить свой подход к российскому президенту. По словам одного из собеседников Axios, Трамп, похоже, согласился вернуться к обсуждению предложения о прекращении огня в качестве отправной точки для мирных переговоров.

Зеленский повторил на встрече, что Украина не признает Крым российским, а Трамп дал понять, что не просит его об этом. Мирный план, предложенный Вашингтоном, предусматривает, что США признают контроль РФ над аннексированным в 2014 году украинским полуостровом.

Президент Украины также заверил президента США, что не боится пойти на уступки, чтобы прекратить войну, но для этого ему нужны достаточно сильные гарантии безопасности. По словам источника Axios, в свою очередь Трамп надавил на Зеленского, чтобы тот как можно скорее подписал соглашение по полезным ископаемым.

После встречи Зеленский почувствовал, что ему впервые удалось изменить мнение Трампа о Путине, заявили источники издания. Они также назвали одной из возможных причин, почему встреча в Ватикане прошла позитивно, то, что на ней не было вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа, которые, по мнению украинцев, склоны больше поддерживать позицию России.

США с середины февраля ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной о завершении войны. Изначально Вашингтон пытался добиться полного прекращения огня хотя бы на 30 дней (Киев предложение принял, Москва фактически отказала). Когда попытки достичь перемирия провалились, США переключились на продвижение рамочного мирного соглашения. В документе, который опубликовали западные издания, отмечалось, что это «окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам».

При этом администрация Трампа угрожала выйти из переговоров, если в ближайшее время Россия и Украина не придут к соглашению. Накануне Госдепартамент США повторил угрозы, а также призвал стороны представить «конкретные предложения» о том, как положить конец конфликту.

Американский чиновник заявил The Economist, что в Белом доме не впечатлились предложением Путина о трехдневном перемирии на 9 мая. Представители администрации Трампа публично критиковали эту идею. Массированный ракетный удар по Киеву 24 апреля, в ходе которого погибли по меньшей мере 12 человек, явно разозлил президента США. «В начале переговоров Трамп был сильно раздражен Зеленским. Теперь раздражение перешло на Путина», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, технические переговоры делегаций из Украины и стран Запада, от которых почти никто не ждал результата, на удивление сблизили их позиции, говорится в статье The Economist. Хотя многие пункты мирного плана Вашингтона остаются неприемлемыми для Киева, сейчас представители Украины и Запада ведут совместную работу над встречным предложением об отсрочке переговоров о территориях до прекращения огня, а также о повторном введении санкций, если Россия нарушит условия. Один из западных чиновников выразил надежду, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто уже на этой неделе.

Несмотря на то что посредничество США в переговорах о завершении войны пока не принесло результатов, украинские переговорщики проявляют «осторожный оптимизм», пишет The Economist. «Мы пытаемся улучшить нашу позицию. Но блефуют со всех сторон. И есть опасность, что кто-то переигрывает», — заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник.

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