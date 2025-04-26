Трамп: у Путина не было причин для последних ракетных атак по Украине. Это заставляет думать, что он не хочет останавливать войну
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не имел никаких причин для нанесения ракетных ударов по Украине в последние несколько дней, когда ведутся переговоры о возможном прекращении российско-украинской войны.
Трамп считает, что подобное поведение президента РФ свидетельствует о том, что Путин на самом деле не хочет окончания войны. В ответ на это американский лидер пригрозил Москве новыми санкциями.
«Не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться по-другому, через „банковские“ или „вторичные санкции“? Слишком много людей погибает!!!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Накануне, 25 апреля, Владимир Путин провел в Кремле очередную встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, касающуюся мирных переговоров между Москвой и Киевом. Как сообщил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече Путин вновь повторил, что «российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий».
Как сообщала газета The Wall Street Journal, помощники Дональда Трампа говорят, что президент США в последнее время «искренне удивлен и втайне раздражен» тем, что Владимир Путин не проявляет большей гибкости в вопросе урегулирования российско-украинской войны.
После массированного удара войск РФ по Киеву в ночь на 24 апреля Трамп написал в своей соцсети «Владимир, остановись!» и призвал российского лидера заключить мирный договор, что, по выражению WSJ, стало «относительно редким» примером того, как президент США критикует Путина.