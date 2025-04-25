The Wall Street Journal: Трамп «втайне раздражен» тем, что Путин не проявляет гибкости

Президент США Дональд Трамп, по словам его помощников, в последнее время «искренне удивлен и втайне раздражен» тем, что президент РФ Владимир Путин не проявляет большей гибкости в вопросе урегулирования российско-украинской войны, сообщила газета The Wall Street Journal 24 апреля.

После массированного удара войск РФ по Киеву в ночь на 24 апреля Трамп написал в своей соцсети «Владимир, остановись!» и призвал российского лидера заключить мирный договор, что, по выражению WSJ, стало «относительно редким» примером того, как президент США критикует Путина.

Как указывает издание, призыв Трампа остановиться «подчеркивает рискованную предпосылку, которую он сделал в своем стремлении к быстрому прекращению войны — а именно, что Кремль хочет мира».

Неспособность Трампа быстро остановить боевые действия в Украине, пишет WSJ, «оставляет его все более разочарованным и, по-видимому, скованным». «Теперь вопрос заключается в том, готов ли он пойти на значительные уступки Москве, чтобы заключить сделку, подобно тому, как он надавил на Украину», — добавляет издание.

Дональд Трамп рассказал 24 апреля, на какие уступки готова пойти Россия, чтобы «приблизить мир». «Прекращение войны, отказ от захвата всей страны — довольно большая уступка», — заявил он.

США готовы отказаться от участия в переговорах по урегулированию российско-украинской войны, если в ближайшее время не увидят прогресса, сообщил госсекретарь Марко Рубио 17 апреля. Трамп говорил, что определил крайний срок, до которого стороны должны сесть за стол переговоров, он не уточнял, когда этот срок истекает.