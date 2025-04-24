Президент США Дональд Трамп осудил массированный удар российской армии по Украине, в том числе по Киеву.

«Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир [Путин], остановись! По 5000 солдат в неделю погибают. Давайте заключим мирный договор!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Российские войска в ночь на 24 апреля нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по восьми областям Украины, в том числе по Киевской. В Киеве, по последним данным, погибли восемь человек. Еще 90 человек пострадали, 44 из них находятся в больницах. В городе продолжают разбирать завалы разрушенного жилого дома в Святошинском районе.

Удар по Киеву стал самой крупной атакой по числу погибших с июля 2024 года, когда российская ракета попала в столичную детскую больницу «Охматдет». Тогда погибли 34 человека.

Минобороны РФ заявило, что целями удара в ночь на 24 апреля были украинские военные объекты. «Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — говорится в заявлении ведомства.

Обстрел произошел на фоне переговоров о завершении российско-украинской войны, которые США отдельно ведут с Россией и Украиной.

Российский обстрел Киева

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки человек пострадали Это крупнейшая атака с момента удара по больнице «Охматдет»

Российский обстрел Киева

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Есть погибшие, десятки человек пострадали Это крупнейшая атака с момента удара по больнице «Охматдет»