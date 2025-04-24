Трамп за время переговоров с Россией чего только не говорил о Путине От угроз и «они готовы к миру» до «Владимир, остановись!» Главные цитаты

Валерий Шарифулин / ТАСС / Profimedia

Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, объявил одной из своих приоритетных целей достижение мира между Россией и Украиной. Его администрация начала прямые переговоры с Москвой, от которых принципиально отказывался Джо Байден. Трампа часто упрекают в Украине и Европе за то, что он якобы занимает «пророссийскую» позицию в конфликте, больше критикуя президента Украины Владимира Зеленского, нежели президента РФ Владимира Путина, начавшего войну. Сам Трамп на это отвечает, что его главной задачей является прекращение огня и гибели людей с обеих сторон. Президент США действительно иногда комплиментарно высказывается о Путине, однако такие заявления чередуются с критикой и даже с угрозами — и со стороны смена риторики Трампа зачастую выглядит хаотичной. Вот что успел наговорить Трамп о Путине за три месяца своих попыток добиться мира между Россией и Украиной.

Некоторые цитаты подвергнуты незначительной редактуре с сохранением смысла.

12 февраля

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(После разговора с Путиным по телефону) Мы оба согласились, что хотим прекратить миллионы смертей, которые происходят на войне.

19 февраля

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Я думаю, русские хотят, чтобы война закончилась. […] Но я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили много территории.

24 февраля

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(На вопрос, считает ли он Путина диктатором) Я не употребляю это слово легкомысленно. Я думаю, мы посмотрим, как все это будет работать.

27 февраля

↓

(О доверии к Путину) Доверяй, но проверяй, назовем это так. И я думаю, что мы оба можем быть такими.

4 марта

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Мы провели серьезные переговоры с Россией и получили сильные сигналы о том, что они готовы к миру.

7 марта

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Россия прямо сейчас сминает Украину на поле боя, поэтому я серьезно рассматриваю масштабные банковские санкции, а также пошлины против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.

[…]

(Об усилении атак РФ на фоне прекращения обмена разведданными между США и Украиной) Я думаю, что он делает то, что делал бы любой другой. Я думаю, он хочет, чтобы это прекратилось и уладилось, и я думаю, он бьет по ним сильнее, чем он бил раньше. И я думаю, любой на его месте делал бы это сейчас.

14 марта

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Вчера мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная кровавая война наконец-то закончится.

25 марта

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Я думаю, что Россия хочет положить конец [этой войне], но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать». Я не уверен, но все же думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось.

30 марта

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Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине и если […] я решу, что это была вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России.

31 марта

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Я не хочу вводить вторичные пошлины на его [Путина] нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если посчитаю, что он не справляется с работой […]. Я думаю, он выполнит то, что сказал мне, и я думаю, он выполнит свою часть сделки.

7 апреля

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Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что они [Россия] бомбят как сумасшедшие прямо сейчас. Они бомбят — я не знаю, что там происходит. Это нехорошая ситуация.

11 апреля

↓

Россия должна начать действовать [в направлении мира]. Слишком много людей гибнет, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне.

13 апреля

↓

(Об ударе по Сумам) Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно.

14 апреля

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Байден мог ее [войну] остановить. Зеленский мог ее остановить. А Путин вообще не должен был ее начинать. Виноваты все. […] Миллионы погибших — из-за трех человек.

24 апреля

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(О массированной атаке на Киев) Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановись! По 5000 солдат в неделю погибают. Давайте заключим мирный договор.