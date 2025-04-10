Зеленский рассказал, что Украина готова купить у США оружие на сумму до 50 миллиардов долларов

Украина готова купить у США средства противовоздушной обороны и другое оружие на сумму до 50 миллиардов долларов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы передавали американской стороне большой пакет [вооружений], который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это», — сказал президент Украины в комментарии журналистам 9 апреля (цитата по «РБК-Украина»). По его словам, Киев не просил военную поддержку бесплатно.

Зеленский отметил, что Украина готова заплатить за оружие либо напрямую, либо в качестве взноса в совместный фонд, создание которого предполагает обсуждаемое соглашение о природных ресурсах, пишет УНИАН.

Зеленский добавил, что обсуждал покупку оружия с президентом США Дональдом Трампом:

Я ему сказал по телефону, дайте нам хотя бы десять [систем противовоздушной обороны]. Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов [долларов] найти на соответствующий пакет.

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность не предоставил Украине ни одного пакета военной помощи. В начале марта США ненадолго остановили отправку военной помощи, одобренной предыдущей администрацией, а также обмен разведданными с Украиной.

Украина еще не исчерпала пакет военной помощи, которую предоставила администрация 46-го президента США Джо Байдена, сообщил Зеленский журналистам 9 апреля.

Россия называет остановку военной помощи Украине ключевым условием для заключения мирного соглашения.

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