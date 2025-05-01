Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подписывают соглашение о полезных ископаемых в Вашингтоне, 30 апреля 2025 года Department of the Treasury / EPA / Scanpix / LETA

Представители США и Украины подписали соглашение об экономическом партнерстве, которое предоставит американской стороне привилегированный доступ к новым проектам по разработке природных ресурсов в Украине, включая алюминий, графит, нефть и природный газ, сообщает Bloomberg. Соглашение, подписанное в Минфине США 30 апреля, предусматривает создание американо-украинского инвестиционного фонда восстановления Украины.

Министр финансов США Скотт Бессент, объявляя о сделке, заявил, что США стремятся «положить конец этой жестокой и бессмысленной войне». «Соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого находится свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе», — заявил Бессент.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко, подписавшая соглашение с украинской стороны, заявила, что Киев вместе с Вашингтоном «создают фонд, который будет привлекать глобальные инвестиции в нашу страну».

Соглашение о недрах касается 57 видов полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов

Юлия Свириденко опубликовала список ключевых положений американо-украинского соглашения, которые, по ее словам, гарантируют, что полное владение и контроль над «всеми ресурсами на нашей территории и в территориальных водах» останется за Украиной. Документ предусматривает, что власти Украины определят, какие природные ресурсы будут добывать в рамках сделки. По словам Свириденко, речь идет о «равноправном партнерстве», а фонд «структурирован на основе 50/50».

Фонд будет инвестировать в добычу важнейших полезных ископаемых, нефти и газа, а также в соответствующую инфраструктуру и переработку, причем США и Украина будут отбирать проекты совместно. В рамках соглашения стороны будут стремиться создать условия для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине», говорится в документе, который цитирует Bloomberg. Соглашение касается полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов, отмечает «Европейская правда». Соглашение не регулирует добычу и доходы от добычи других полезных ископаемых и не касается доходов от украинской инфраструктуры, как первоначально настаивали США.

В течение первых десяти лет вся прибыль, полученная фондом, как ожидают в Киеве, будет реинвестироваться в новые проекты и реконструкцию Украины, сообщила Свириденко. «Эти условия будут предметом дальнейшего обсуждения», — отметила министр экономики Украины. По ее словам, США, помимо финансовых взносов в фонд, могут предложить дополнительную поддержку, в том числе направляя системы противовоздушной обороны. При этом в соглашении не упоминаются гарантии безопасности для Украины, отмечает Reuters.

«Если [правительство США] будет предоставлять правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи», — говорится в соглашении, которое цитирует «Европейская правда».

Украина и США будут совместно управлять фондом, рассказала украинский министр, и ни одна из сторон не будет играть доминирующей роли. Первоначально Вашингтон требовал, чтобы Соединенные Штаты получили полный контроль над природными ресурсами Украины. При этом, как пишет Bloomberg, подписанное соглашение предоставит США право первым требовать прибыль, переведенную в специальный инвестиционный фонд, который будет контролироваться Вашингтоном.

Свириденко отметила, что украинские предприятия, в том числе нефтегазодобывающая компания «Укрнафта» и атомная энергетическая компания «Энергоатом», останутся в государственной собственности.

В соглашении не говорится о долговых обязательствах Украины перед США. «Реализация [сделки] позволит обеим странам расширить свой экономический потенциал за счет равноправного сотрудничества и инвестиций», — заявила Свириденко. Первоначально Вашингтон требовал, чтобы Киев компенсировал американскую помощь, оказанную с начала полномасштабного вторжения РФ. За три дня до подписания сделки премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США не станут включать в соглашение ранее предоставленную помощь.

Свириденко добавила, что соглашение составили таким образом, чтобы формулировки соответствовали Конституции Украины и «поддерживали курс Украины на европейскую интеграцию». Ранее в Киеве опасались, что соглашение нарушит суверенитет Украины и помешает ей стать членом Евросоюза. Законодательные изменения будут носить ограниченный и целенаправленный характер, сказала Свириденко. По ее словам, для того, чтобы фонд начал работу, потребуется изменить только Бюджетный кодекс Украины. Само соглашение должна будет ратифицировать Верховная Рада.

Трамп заявил, что сделка позволяет США «начать копать». По данным СМИ, стороны готовят «техническое соглашение», в котором пропишут ключевые детали

«Мы заключили сделку, в которой наши деньги в безопасности, где мы можем начать копать и делать то, что должны делать», — заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме 30 апреля. «Это также хорошо для них, потому что на месте будет американское присутствие, а американское присутствие не позволит многим недобросовестным игрокам проникнуть в страну или, тем более, в район, где мы ведем добычу», — заявил президент США.

Как сообщает «Европейская правда», соглашение, подписанное в Вашингтоне, «устанавливает политические параметры сотрудничества двух правительств по разработке недр, продаже полезных ископаемых, а также американской помощи, в том числе военной, которую Украина будет получать в дальнейшем». Но многие детали, которые имеют политическое значение, по данным издания, пропишут в «техническом соглашении», которое к подписанию не готово.

США и Украина планировали подписать соглашение о полезных ископаемых 28 февраля во время встречи президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. После перепалки, произошедшей между ними в Овальном кабинете Белого дома, подписание соглашения отменили, а США предоставили Украине новый вариант сделки, который предусматривал, что Соединенные Штаты получат привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых. В течение нескольких недель стороны вели напряженные переговоры. Сделку заключили после того, как Трамп и Зеленский встретились в Ватикане 26 апреля на похоронах папы римского Франциска.

За несколько часов до подписания сделки, когда Юлия Свириденко прибыла в Вашингтон, возникла угроза, что соглашение вновь не подпишут, поскольку в Вашингтоне заявили, что Киев отказывается от некоторых своих прежних обязательств, пишет Financial Times. Источник издания рассказал, что разногласия возникли из-за управления фондов, механизма прозрачности и отслеживания средств. Украинские чиновники рассчитывали, что смогут подписать рамочное соглашение, а детали уточнить позже, но США настояли на том, чтобы все условия согласовали одновременно, сообщил источник Bloomberg.

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