Премьер-министр Украины: США не станут включать в соглашение о недрах помощь, предоставленную Киеву ранее

Украина и США договорились, что в готовящемся соглашении о полезных ископаемых не будет упоминаться помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву с начала полномасштабной российско-украинской войны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об этом 27 апреля по итогам визита украинской делегации в США.

Шмыгаль рассказал, что соглашение о недрах обсуждали на встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом. «Над документом работают юридические команды. Есть хороший прогресс», — сообщил украинский премьер.

«Главное — четко определили наши красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить Конституции и законодательству Украины. Оно должно обязательно быть ратифицировано парламентом. Достигнута договоренность, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная до его подписания», — заявил Шмыгаль.

США предлагали в рамках соглашения о полезных ископаемых создать совместный фонд, чтобы компенсировать Соединенным Штатам помощь в размере 500 миллиардов долларов, оказанную властями Украине с начала войны. Украина при этом настаивала, что фактическая сумма в пять раз меньше и составляет примерно 90 миллиардов долларов. В дальнейшем президент США Дональд Трамп снизил оценку долга Украины за помощь в войне до 350 миллиардов долларов. В апреле, по данным Bloomberg, США снизили оценку в три раза — до 100 миллиардов долларов.

Ожидалось, что США и Украина подпишут соглашение о полезных ископаемых 28 февраля в Вашингтоне. Однако во время встречи в Белом доме между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом, а подписание соглашения отменили.

Власти США в марте передали Украине новый проект соглашения о полезных ископаемых, который предусматривает, что Соединенные Штаты получат привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых. Прибыль от месторождений, согласно проекту, станут перечислять в специальный инвестиционный фонд, прежде чем распределить между странами. В проекте говорилось, что США рассматривают «материальные и финансовые выгоды», предоставленные Украине после начала войны, как свой вклад в фонд.

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