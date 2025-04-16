Bloomberg: США снизили оценку долга Украины за помощь в войне в три раза, до 100 миллиардов долларов

Соединенные Штаты пересмотрели оценку размера помощи, оказанной Украине с начала полномасштабного вторжения войск РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе американо-украинских переговоров.

Если ранее США заявляли, что предоставили Украине помощь на 300 миллиардов долларов, то теперь снизили оценку до 100 миллиардов, заявили источники агентства. Новая оценка ближе к той, которую давали власти Украины, говорившие о 90 миллиардах долларов.

Пересмотр оценки, отмечают источники издания, произошел после переговоров США и Украины по соглашению о природных ресурсах, которые прошли в Вашингтоне в конце прошлой недели.

США хотят получить от Украины в ответ на оказанную помощь приоритетный доступ к украинским полезным ископаемым. Соглашение, распространявшееся на редкоземельные металлы, планировалось заключить в конце февраля. На подписание договора в Вашингтон 28 февраля приехала украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Однако после перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме подписание сделки отложили.

В конце марта стало известно, что США подготовили новый вариант соглашения по недрам, в котором уже шла речь о доступе ко всем украинским полезным ископаемым. Власти Украины заявили, что это лишь один из вариантов, а обсуждение договора продолжается.

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