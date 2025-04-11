Делегация Украины приехала в Вашингтон на новый раунд переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Переговоры по американо-украинскому соглашению по недрам в Вашингтоне, как ожидается, начнутся в пятницу, 11 апреля, и продлятся два дня, сообщил источник The New York Times. По данным собеседника издания, «переговоры будут преимущественно технического характера и не будут включать высокопоставленных чиновников».

Источник в украинском правительстве подтвердил агентству «Интерфакс-Украина», что на переговоры в США приехала украинская делегация во главе с заместителем министра экономики Тарасом Качкой. Агентство также называет встречу в Вашингтоне «технической».

Соглашение Украины и США о приоритетном доступе американских компаний к добыче редкоземельных металлов на украинской территории планировалось заключить 28 февраля. На подписание соглашения в Вашингтон приехала украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Однако после перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме подписание сделки отложили.

В конце марта стало известно, что США подготовили новый вариант соглашения по недрам, в котором уже шла речь о доступе ко всем украинским полезным ископаемым. Власти Украины заявили, что это лишь один из вариантов, а обсуждение договора продолжается.

Новый вариант сделки по недрам

США в новом соглашении о полезных ископаемых потребовали от Украины все природные ресурсы, нефть, газ — а также контроль над строительством дорог, портов и заводов В Киеве назвали это «грабежом»

Новый вариант сделки по недрам

США в новом соглашении о полезных ископаемых потребовали от Украины все природные ресурсы, нефть, газ — а также контроль над строительством дорог, портов и заводов В Киеве назвали это «грабежом»