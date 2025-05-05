В Москве и Подмосковье произошел сбой в работе мобильных операторов. Власти предупредили, что будут ограничивать интернет до 9 мая

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Билайна», МТС, «Мегафона» и T2. Это следует из данных сервиса Downdetector.su.

Большинство жалоб пришли от пользователей из Москвы в Подмосковья. Они рассказали, в частности, о проблемах с мобильным интернетом.

В пресс-службе «Билайна» сообщили РИА Новости, что связь в столице может работать с перебоями по независящим от оператора причинам. Оператор посоветовал использовать Wi-Fi.

В T2 и МТС от комментариев отказались.

Утром 5 мая в Москве проходит репетиция воздушной части Парада Победы. Связан ли сбой в работе операторов с этим, неизвестно.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» вскоре сообщил, что жители Москвы получают смс-сообщения от Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация (РСЧС). В них говорится, что «возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением проходящих праздничных мероприятий».

Обновление. В РСЧС заявили, что «в связи с необходимостью гарантировать безопасность проведения торжеств, посвященных Дню Победы, возможны временные ограничения доступа к интернет-ресурсам».