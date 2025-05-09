«Россия всегда будет преградой для нацизма и русофобии. Вся страна поддерживает участников СВО» Что сказал Владимир Путин на параде Победы. Максимально коротко

Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. Мы будем бороться с этими бесчинствами. Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна поддерживает участников . Мы гордимся их смелостью и решительностью, силой духа, которая всегда приносила нам только победу. В огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты. Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Мы высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, мужественного народа Китая. Слава народу-победителю!

Это краткий пересказ выступления Владимира Путина на параде 9 мая в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые высказывания незначительно отредактированы с сохранением смысла.

Фото на обложке: Максим Боговид / РИА Новости / AP / Scanpix / LETA