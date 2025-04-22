Протестная акция в Лондоне, 22 февраля 2025 года. Надпись на плакате: «Остановите российский террор» Tayfun Salci / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Проект Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который собирается создать Совет Европы и который получил неофициальное название «трибунал для Путина», готов. Теперь его должны одобрить европейские политики. Об этом говорится в публикации Deutsche Welle.

4 февраля генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе объявил, что специальный трибунал будет учрежден в рамках организации. Он сообщил об этом на брифинге, посвященном 13-й встрече Основной группы по созданию трибунала. В нее входило 41 государство (сейчас — 38), а также Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы.

Предполагается, что в рамках трибунала будет проходить расследование в отношении высшего руководства России. Изначально планировалось, что фигурантами станут президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин. Источник DW, знакомый с процессом создания трибунала, утверждает, что следствие будет проведено в отношении двух десятков российских чиновников из списка, составленного Украиной. Речь идет о людях, «ответственных за планирование, подготовку, инициирование и осуществление преступления агрессии против Украины».

Но трибунал, как теперь пишет DW, не сможет судить, в том числе заочно, высших должностных лиц России — ни президента, ни премьера, ни главу МИД. У Совета Европы нет полномочий, позволяющих снять персональный иммунитет с них. «Спецтрибунал не будет заочно судить Владимира Путина, пока он остается президентом РФ», — подтвердил DW европейский чиновник.

Издание отмечает, что юрисдикция трибунала «с самого начала была камнем преткновения», так как от нее зависело, удастся ли преодолеть персональный иммунитет Путина, Лаврова и Мишустина. «Если бы юрисдикция была международной, то это было бы реалистичнее. Однако в марте Еврокомиссия официально сообщила, что в деле спецтрибунала юрисдикция будет исходить от Украины», — говорится в статье DW.

По словам специалиста по международному праву, ирландского юриста Эндрю Форда, проект трибунала предполагает создание международного суда ограниченной юрисдикции, основанного на украинском законодательстве, но расположенного за пределами Украины (откуда у него эта информация, DW не уточняет). Источник DW утверждает, что трибунал решили создать в Гааге. Предполагается, что Украина передаст материалы своего расследования прокурору трибунала, который также рассмотрит доказательства, собранные по преследованию преступления агрессии в Гааге.

США, скорее всего, не войдут в число учредителей трибунала. По словам источника DW, после возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенные Штаты «просто исчезли» из Основной группы по созданию трибунала. Против создания трибунала выступает Венгрия. Кроме того, неизвестно, какую позицию займут Азербайджан, Турция, Сербия и еще некоторые страны. Окончательное решение должно быть принято двумя третями голосов в Совете Европы.

После этого «многие страны» (какие именно, в публикации не уточняется) должны будут провести голосование в своих парламентах по «соглашению об управлении». DW называет это вопросом «финансов и политической позиции», но подробностей не приводит. Предполагается, что ратификация соглашения займет месяцы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле оценивают позицию стран Совета Европы, желающих создать трибунал, как «однобокую и неконструктивную». По его словам, эти «международные структуры и все эти так называемые эксперты» не могут «смотреть на реальность». Он добавил, что международные эксперты «молчали начиная с 2014 года, когда киевский режим направил танки против своих же людей».

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