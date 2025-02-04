Совет Европы планирует создать спецтрибунал для Путина

собирается весной 2025 года создать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины, сообщили Deutsche Welle и «Европейская правда» 4 февраля.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что создание спецтрибунала «позволит нашим международным партнерам, в частности Украине и Европейскому Союзу, в полной мере использовать наш опыт и знания в области защиты прав человека и верховенства права на всем континенте».

Трибунал запустят на базе двустороннего соглашения Украины и Совета Европы, сообщил источник «Европейской правды», который участвовал во встрече группы государств (Core Group) по созданию спецтрибунала, прошедшей 3-4 февраля в Брюсселе. Собеседник отметил, что на встрече утвердили проект устава спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Неназванный источник «Европейской правды» заявил, что спецтрибунал — «это фактически трибунал против Путина». Похожее заявление в разговоре с Deutsche Welle сделала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. «Нет никаких сомнений в том, что Путин совершил преступление агрессии, то есть решил напасть на другую страну, посягнуть на суверенитет и территориальную целостность Украины. Он совершенно открыто говорил об этом», — сказала Каллас.

«Спецтрибунал — это также часть давления на Путина и его режим, чтобы они прекратили эту войну. Это сигнал другим агрессорам и тем, кто намеревается напасть на соседние страны», — заявила Каллас.

Группа по созданию трибунала, в которую входит 41 страна, встречалась уже в 13-й раз. По данным источника «Европейской правды», последняя, 14-я, встреча группы пройдет в апреле. На ней, как ожидается, подпишут документ о создании специального трибунала.

Идею создания спецтрибунала прокомментировал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Мертворожденная инициатива. Спецтрибунал лишен какой-либо легитимной основы. Россия из состава Совета Европы, а ЕС никогда не был для нас указом. Очередной антироссийский пропагандистский всплеск, чтобы отвлечь внимание от плачевного положения ВСУ на фронте», — сказал Слуцкий в беседе с ТАСС.

Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Читайте также

У Украины появился инструмент, чтобы судить в Гааге агрессоров, напавших на страну. Но привлечь к ответственности Путина едва ли получится Что может его защитить? 13 карточек