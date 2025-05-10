Кремль: Россия должна обдумать предложение о 30-дневном прекращении огня

Российские власти подумают над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине с 12 мая. Об этом в комментарии CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы должны подумать об этом. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — сказал Песков.

Комментируя возможное усиление санкций, представитель Кремля заявил, что «пытаться давить» на Россию бесполезно.

«Мы открыты к диалогу, открыты для попыток достичь урегулирования в Украине. Мы ценим усилия посредничества [со стороны администрации Дональда Трампа]. Но пытаться давить на нас бесполезно», — заявил Песков.

10 мая в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украина объявила, что готова полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.

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