Кремль: Россия должна обдумать предложение о 30-дневном прекращении огня
Российские власти подумают над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине с 12 мая. Об этом в комментарии CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы должны подумать об этом. Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция», — сказал Песков.
Комментируя возможное усиление санкций, представитель Кремля заявил, что «пытаться давить» на Россию бесполезно.
«Мы открыты к диалогу, открыты для попыток достичь урегулирования в Украине. Мы ценим усилия посредничества [со стороны администрации Дональда Трампа]. Но пытаться давить на нас бесполезно», — заявил Песков.
10 мая в Киев приехали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украина объявила, что готова полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая.