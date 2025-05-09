МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин обсудили «украинский кризис». Москва подтвердила готовность начать мирные переговоры

Главы России и КНР в ходе переговоров, прошедших накануне в Кремле, обменялись мнениями по поводу «украинского кризиса». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая, опубликованном утром 9 мая.

Согласно сообщению, Си Цзиньпин, касаясь темы российско-украинской войны, выступил за «общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую концепцию глобальной безопасности».

Председатель КНР также выразил мнение, что «законные интересы безопасности всех стран должны быть восприняты серьезно, а коренные причины кризиса должны быть устранены». По его словам, Китай приветствует мирные усилия и надеется на достижение соглашения между Москвой и Киевом, приемлемого для обеих сторон.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать мирные переговоры без предварительных условий и надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения, говорится в заявлении китайского МИДа.

Кремль в сообщениях о российско-китайских переговорах накануне в Москве не упоминал, что стороны обсуждали тему прекращения войны.

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