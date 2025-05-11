Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, «прерванные в 2022 году», с 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Об этом он сказал во время выступления в Кремле в ночь на 11 мая, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — заявил Путин.

По словам Путина, он планирует поговорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по вопросу организации прямых российско-украинских переговоров.

«Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции, господином Эрдоганом, я хочу попросить его, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Путин также заявил, что Россия настроена на «серьезные переговоры с Украиной».

«Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии», — добавил президент России.

10 мая власти Украины объявили, что готовы к 30-дневному «полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней», начиная уже с понедельника, 12 мая. О таком решении было объявлено после визита в Киев Эммануэля Макрона, Дональда Туска, Кира Стармера и Фридриха Мерца.

Премьер Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции после переговоров в Киеве заявил, если Владимир Путин думает о мире, то сейчас самое время это продемонстрировать. «Путин хочет условий, он вместо прекращения огня организовал военный парад, еще раз бросает вызов… Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — говорил Стармер.

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