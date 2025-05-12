Россия проигнорировала призывы к перемирию с 12 мая. ВС РФ запустили по Украине более 100 дронов

Российские войска в ночь на 12 мая запустили по территории Украины 108 ударных дронов и беспилотников-имитаторов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Силам ПВО удалось сбить 55 ударных дронов, заявили украинские военные. 30 беспилотников-имитаторов были «локационно потеряны без негативных последствий».

От атаки дронов, по данным командования Воздушных сил ВСУ, пострадали Одесская, Николаевская, Донецкая и Житомирская область.

10 мая власти Украины объявили, что готовы к 30-дневному «полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней», начиная уже с понедельника, 12 мая. В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил 15 мая начать прямые переговоры в Стамбуле.

Украина и ее европейские союзники заявили, что сначала Россия должна согласиться на 30-дневное перемирие, а лишь потом можно говорить о переговорах. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину как можно скорее начать переговоры с Россией. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что готов лично встретиться с Путиным в Стамбуле. По данным Axios, Зеленский готов ехать на переговоры даже в том случае, если Россия откажется прекратить огонь с 12 мая.

Президент РФ Владимир Путин объявлял трехдневное перемирие в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Путин говорил, что на время действия перемирия Россия остановит все боевые действия, но этого не произошло. Однако массированных ударов дронами, судя по данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины трое суток не было. В ночь на 11 мая, когда срок трехдневного перемирия истек, Россия запустила по территории Украины более 100 дронов.

Хроника войны. 11 мая 2025 года

Война Тысяча сто семьдесят третий день. Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной. Киев и его союзники требуют от РФ сначала согласиться на прекращение огня

Хроника войны. 11 мая 2025 года

Война Тысяча сто семьдесят третий день. Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной. Киев и его союзники требуют от РФ сначала согласиться на прекращение огня