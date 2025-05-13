CNN: решение Трампа о визите в Стамбул зависит от того, приедет ли туда Путин

Возможный приезд президента США Дональда Трампа в Стамбул, где 15 мая пройдут российско-украинские переговоры, остается «открытым вопросом». Решение американского президента во многом будет зависеть от того, примет ли участие в переговорах президент России Владимир Путин, рассказал CNN высокопоставленный чиновники американской администрации.

«Сейчас все очень динамично. Никто не знает многого», — заявил собеседник телеканала.

По мнению чиновника, заявление Трампа о возможном приезде в Стамбул оказало «большое давление» на Путина.

О визите в Стамбул 15 мая ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Трамп допускал, что может приехать на российско-украинские переговоры. По информации Reuters, в Стамбул приедут спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

В Кремле пока не говорили, кто будет представлять Россию на переговорах и возможно ли в них участие Путина. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия продолжает готовиться к переговорам с Украиной, намеченным на 15 мая в Стамбуле.