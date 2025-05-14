Площадь Независимости в Киеве. 13 мая 2025 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

В четверг, 15 мая, в Стамбуле должны начаться российско-украинские переговоры. Глава МИД Турции Хакан Фидан 14 мая сообщил, что их формат «еще окончательно не определен». Это будут первые прямые переговоры между Москвой и Киевом с весны 2022 года, когда стороны пытались договориться о прекращении огня в первые недели войны. С начала 2025 года под давлением администрации президента США Дональда Трампа Россия и Украина начали диалог — однако до сих пор он был непрямым: представители воюющих стран по отдельности встречались с американцами. Представители США тоже приедут в Турцию — однако пока неясно, будут ли они непосредственно присутствовать на встречах россиян и украинцев.

Кто поедет на переговоры от России — неясно. Главный вопрос — будет ли это президент РФ Владимир Путин. В Кремле категорически отказываются отвечать на этот вопрос, как и раскрывать состав других участников будущей делегации. На брифинге 13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что об этом будет объявлено «как только президент посчитает это нужным». Спустя сутки он заявил, что «в этом плане ничего не поменялось» и «пока указания [публично назвать состав делегации] не было».

Издание The Washington Post со ссылкой на неназванного «бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля» вечером 13 мая сообщило, что РФ будут представлять глава МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, ранее об этом же со ссылкой на свои источники сообщали независимое издание «Агентство» и правозащитный проект Gulagu.net. Сам Ушаков днем 14 мая отказался отвечать на прямой вопрос, будет ли он присутствовать на переговорах в Стамбуле. «Коммерсант» вечером 14 мая без указания конкретного источника написал, что Лаврова в делегации не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский точно полетит в Турцию — он заявил об этом сразу, как только Путин выступил со своим предложением о переговорах. Украинский президент намерен обсуждать прекращение огня и обмен пленными по принципу «всех на всех». При этом Зеленский подчеркнул, что единственный, с кем он готов лично разговаривать с российской стороны, — это Путин.

При этом Зеленский сначала полетит в Анкару, а не в Стамбул, там встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — и, судя по всему, будет ждать новостей от Путина. «Чтобы РФ не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а только в Стамбул, я сразу хочу сказать, что если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу Турции, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, мы с Эрдоганом полетим в Стамбул», — заявил Зеленский.

Кто будет разговаривать с россиянами вместо Зеленского, если Путин не приедет, неизвестно. Уже сейчас в Турции находится глава МИД Украины Андрей Сибига — он прилетел в Анталью для участия в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО.

От США в Турцию приедут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф, а также, вероятно, другой спецпосланник Кит Келлог. Рубио и Уиткофф придетят в Стамбул 16 мая — а не 15-го. Дональд Трамп заявлял, что тоже готов приехать в Стамбул. Но, как уточнил Келлог, это произойдет только в том случае, если туда приедет Путин. Сейчас Трамп совершает поездку по Ближнему Востоку, которая должна завершиться 15 мая в Объединенных Арабских Эмиратах. 14 мая президент США заявил, что четверг у него «полностью занят», но отметил, что готов при необходимости изменить свой график, чтобы «спасти жизни». Он также сказал, что пока не знает, приедет ли Путин в Турцию. «Он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно… Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы узнаем», — заявил Трамп.

Переговоры спланировали менее чем за неделю — еще в начале мая о таких планах публично не говорили ни в Москве, ни в Киеве, ни в Вашингтоне. 8 мая, сразу после того как Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых, Трамп в очередной раз напомнил о своей инициативе 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной для начала переговоров. Путин прежде заявлял, что он согласен на такое перемирие, «но есть нюансы» — то есть фактически ответил отказом. 11 мая после визита европейских лидеров в Киев они вместе с Украиной потребовали от России немедленно согласиться на перемирие, угрожая в противном случае ввести новые жесткие санкции. Через несколько часов, в ночь на 11 мая, Путин предложил Украине начать переговоры в Стамбуле (российская сторона позиционирует их как продолжение тех, которые были прерваны в 2022 году). При этом о прекращении огня на время переговоров президент РФ не упоминал.

На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина были близки к достижению мирного соглашения. Его проект, так и не подписанный, был составлен 15 апреля. Спустя два года текст опубликовали в американских СМИ. Документ предполагал запрет Украине вступать в НАТО и сокращение ее вооруженных сил в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании, Франции, Китая и России. От Украины требовалось обязательство не пытаться вернуть Крым военным путем, а статус самопровозглашенных ДНР и ЛНР (на тот момент они еще не были аннексированы Россией) должен был стать предметом отдельных переговоров между Путиным и Зеленским. Летом 2022 года, после срыва основных переговоров, сторонам удалось договориться о «зерновой сделке» — соглашении, которое позволило Украине в течение года свободно экспортировать зерно через свои черноморские порты. То соглашение Москва и Киев подписывали не друг с другом, а по отдельности с посредниками — Турцией и ООН.

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