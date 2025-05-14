Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Ее возглавит Мединский

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним на переговоры отправятся замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Кроме того, Путин утвердил состав «экспертов для переговоров». Среди них — замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук, а также замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

Сам президент РФ в документе не упоминается.

Как отмечает телеграм-канал Faridaily, уровень российской делегации оказался менее представительным по сравнению с украинской. Согласно распоряжению президента Украины Владимира Зеленского, от Киева переговоры уполномочены вести глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

В Турции 15 мая должна пройти встреча России и Украины. Это, как ожидается, будут первые прямые переговоры с 2022 года. С инициативой провести такую встречу выступил Владимир Путин. Украина согласилась.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов лично встретиться с Путиным. Он отмечал, что ждет объявления о составе российской делегации, чтобы «определить какие шаги стоит делать Украине». При этом, по словам Зеленского, Украина готова к любым форматам переговоров.

Представители США — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф — как сообщалось, приедут в Турцию 16 мая — на следующий день после переговоров.

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