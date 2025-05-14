Зеленский: жду, кто приедет в Турцию из России. Украина готова к любым форматам переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский ждет информации о том, кто будет представлять Россию на встрече в Турции 15 мая. По его словам, Украина готова к любым форматам переговоров. Об этом украинский лидер сообщил в обращении по итогам 1176-го дня российско-украинской войны.

Зеленский упомянул возможные переговоры, говоря о российских обстрелах за последние сутки. «Когда весь мир ждет от Путина простого ответа „да“ на предложение прямых переговоров — он продолжает бить по Украине. Никакого военного смысла в этом нет», — сказал президент Украины, обвинив Путина в затягивании войны.

«Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны», — добавил Зеленский. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность присутствовать на переговорах в Турции, что «может стать наиболее сильным аргументом».

По словам Зеленского, Украина, в свою очередь, готова к любому формату переговоров. «Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра — в Турции», — заявил он.

Ожидается, что 15 мая в Турции Россия и Украина начнут прямые переговоры впервые с 2022 года. С таким предложением ранее выступил Владимир Путин. При этом он не уточнил, на каком уровне пройдет встреча.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным 15 мая. Со стороны США в Турцию приедут госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф. Последний сообщил, что они посетят Турцию 16 мая — на следующий день после российско-украинских переговоров.

Состав российской делегации до сих пор не раскрывается. Неизвестно также, приедет ли в Турцию сам Путин.

Что известно о переговорах в Турции

Переговоры Украины с Россией — первые с 2022 года. Они состоятся? Кто в них примет участие? О чем будут говорить в Стамбуле? Что известно о встрече, назначенной на 15 мая

Что известно о переговорах в Турции

Переговоры Украины с Россией — первые с 2022 года. Они состоятся? Кто в них примет участие? О чем будут говорить в Стамбуле? Что известно о встрече, назначенной на 15 мая