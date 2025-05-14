Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в Белом доме. 8 мая 2025 года Anna Moneymaker / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа начала менять свое отношение к Украине, пишет британская газета Financial Times в материале от 14 мая.

Когда 7 мая на внешнеполитическом форуме в Вашингтоне вице-президента США Джей Ди Вэнса спросили об Украине, дипломаты ожидали, что он будет как обычно критиковать Киев, но «услышали нечто совершенно иное». Вэнс высказался о требованиях, которые выдвинула Россия для прекращения войны в Украине, и заявил: «Мы считаем, что они просят слишком многого». На следующий день Вэнс повторил эту мысль в интервью Fox News и добавил, что «Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала».

Американские чиновники, как пишет газета, похоже, проявляют все большее нетерпение по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, поскольку «растет подозрение, что именно российский лидер, а не [президент Украины Владимир] Зеленский может быть самым большим препятствием на пути к миру». США стали рассматривать Путина главным препятствием к прекращению огня в российско-украинской войне из-за того, что российский президент не идет на компромисс, указывает FT.

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«У американцев была такая незамысловатая идея — давайте очаруем Россию, окажем давление на Зеленского, и мы добьемся соглашения. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно», — сказал немецкий дипломат, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер. По его словам, он рад тому, что Вэнс изменил свое мнение о России, а позиции США и Европы сблизились. Но, считает Ишингер, американский вице-президент «не сделал следующего логического шага» и не сказал, что пора «закрутить гайки» в отношении России.

По мнению наблюдателей, неуступчивость России раздражает Дональда Трампа. «В его словах слышна досада. Возможно, он понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — говорит бывший посол США в России Майкл Макфол. В свою очередь, другой американский дипломат, Уильям Тейлор, работавший послом США в Украине в 2006–2009 годах, сказал, что, по его мнению, Трамп понимает, что Путин «не друг США». «Есть понимание, что ему нельзя доверять… что он не ведет серьезных переговоров», — сказал Тейлор.

«Трамп определенно видит, что Путин не готов сотрудничать. Но я не уверен, что последствием этого станет значимое давление на Путина», — сказал сотрудник Фонда Карнеги Эрик Грин, занимавший пост главного советника 46-го президента США Джо Байдена по России в Совете национальной безопасности.

Отношения США и Украины нормализовались после того, как в феврале между президентами двух стран Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка в Овальном кабинете Белого дома. Налаживанию отношений, по мнению Financial Times, во многом способствовало соглашение о полезных ископаемых, которое подписали страны. Украинские чиновники считают, что благодаря соглашению США с большей вероятностью продолжат поддерживать оборону Украины. «Теперь Трамп в игре», — сказал один из украинских чиновников.

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При этом пока неясно, «действительно ли Трамп начал симпатизировать Украине — или же готов наказать Россию за ее непокорность», отмечает издание. Многие западные лидеры, как и спецпосланник Трампа Кит Келлог, раскритиковали предложение Путина провести прямые переговоры России и Украины, не прекращая боевые действия (чего требуют Запад и Украина), но Трамп «высоко оценил гамбит Путина».

По мнению экспертов, Россия рассчитывает, что Трамп потеряет терпение в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине. «Путин играет вдолгую и считает, что время на его стороне. Он рассчитывает, что Трамп потеряет интерес, американцы прекратят военную помощь, из-за чего украинская армия станет слабее», — сказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Другие считают, что в последние недели опасность того, что Трамп откажется от Украины, снизилась. Трампу будет трудно достичь одной из своих главных целей — перезагрузки отношений с Россией — без предварительного решения проблемы Украины, сказал сотрудник и бывший старший директор по России в аппарате Совета национальной безопасности Томас Грэм. «Слишком многое поставлено на карту. Да, он может отказаться от Украины, но, если он это сделает, это будет выглядеть как провал», — сказал Грэм.

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