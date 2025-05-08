Джей Ди Вэнс: Россия в переговорах по Украине просит больше разумного. Ей не отдадут территории, которые она даже не завоевала

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал «слишком большими» требования, которые Россия выдвинула в ходе переговоров по урегулированию войны в Украине.

«Мы знали, что Россия попросит слишком многого, потому что российское восприятие войны основано на том, что они побеждают. <…> Но Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которую они включили в первоначальный мирный план», — сказал Вэнс в интервью Fox News 8 мая.

По словам вице-президента США, в Вашингтоне знали, что Россия в своем первом предложении попросит «больше, чем разумно дать», поскольку «так часто проходят переговоры».

Вэнс назвал прогрессом то, что Россия и Украина участвуют в переговорах и предлагают «конкретные мирные планы». При этом он отметил, что США выйдут из переговоров, если поймут, что «русские не участвуют в переговорах и не ведут себя добросовестно».

И если это произойдет, то да, мы уйдем. Президент скажет, что мы выходим из этого дела. А это, на мой взгляд, будет означать, что и Россия, и Украина останутся в одиночестве, без совета и посредничества Соединенных Штатов.

Джей Ди Вэнс добавил, что, по его мнению, в урегулировании российско-украинской войны «есть некоторые дипломатические прорывы». «Мы должны попытаться еще немного сблизить эти стороны, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Мы будем продолжать работать над этим, пока не решим, что больше не можем добиться прогресса», — сказал Вэнс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил 1 мая, что США попытаются в следующие 100 дней провести переговоры России и Украины. Выступая 7 мая на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности, Вэнс заявил, что США пытаются сконцентрироваться на вопросах долгосрочного урегулирования, уйдя от идеи 30-дневного перемирия, которая не нравится России.

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