«Мы попытаемся собрать этих парней вместе». Вэнс заявил, что США в следующие 100 дней попытаются провести переговоры России и Украины

Между позициями России и Украины по вопросу завершения войны «очень большая пропасть», и Белый дом будет работать над тем, чтобы сблизить их позиции. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News Digital, которое посвящено следующим 100 дням президентства Дональда Трампа.

В ходе беседы Вэнса спросили, на какой стадии находятся переговоры о завершении российско-украинской войны. Вице-президент США ответил, что «первый и необходимый шаг» к решению конфликта — узнать в чем заключаются мирные планы каждой из сторон.

«И это уже произошло. Украинцы сказали: „Вот чего мы хотим“. Русские сказали: „Это то, что мы хотим“, и теперь дипломатическая работа заключается в том, чтобы попытаться сблизить эти две стороны, — сказал Вэнс. — Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят русские, и тем, чего хотят украинцы».

Теперь, по словам вице-президента, администрация Трампа будет работать над тем, чтобы попытаться организовать переговоры Москвы и Киева. «Итак, у нас есть первый шаг. У нас есть мирное предложение, и мы собираемся очень усердно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться собрать этих парней вместе», — сказал Вэнс.

29 апреля исполнилось 100 дней с тех пор, как Дональд Трамп во второй раз официально вступил в должность президента США. Во время предвыборной кампании он обещал, что закончит российско-украинскую войну за 24 часа, но до сих пор ему это не удалось.

США несколько месяцев ведут переговоры о завершении войны с каждой из сторон по отдельности. Сначала Вашингтон пытался добиться полного прекращения огня на 30 дней. Когда попытки достичь перемирия провалились — Украина предложение приняла, но Россия фактически его отвергла — США переключились на продвижение рамочного мирного соглашения. При этом Вашингтон грозил выйти из переговоров, если стороны в ближайшее время не договорятся.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данных западных СМИ во время встречи в Ватикане 26 апреля призывал лидера США Дональда Трампа не бросать переговоры, а занять более жесткую позицию в отношении Владимира Путина и вновь поставить вопрос о прекращении огня в приоритетном порядке.