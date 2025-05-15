Владимир Путин на совещании перед отправкой российской делегации в Стамбул, ночь с 14 на 15 мая 2025 года Александр Казаков / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Поздним вечером 14 мая президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В напутственном совещании участвовали, помимо самого Путина и членов делегации, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие группировками в «зоне ».

Некоторые из этих людей могли бы сами отправиться на переговоры в Стамбул. Но отправляются туда Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Президент Украины Владимир Зеленский, который лично поехал в Турцию, назвал такой состав российской делегации «бутафорским».

Фактически это та же самая делегация, которая вела переговоры с Украиной в Стамбуле весной 2022 года: Мединский во главе; замминистра иностранных дел, курирующий СНГ (в 2022-м это был Андрей Руденко, сейчас — Галузин); замминистра обороны по международным военным делам (и тогда, и сейчас это генерал Фомин). Плюс начальник военной разведки генерал Костюков.

Участие первых троих «Медузе» прокомментировал бывший российский дипломат Борис Бондарев. Он полагает, что их включение в состав делегации — показатель того, что Путин хочет вернуться к переговорам 2022-го и «сделать вид, что ничего не было: три года прошли — и мы на том же месте».

В 2022-м делегация во главе с Мединским приехала в Стамбул требовать от Украины фактической капитуляции: радикального сокращения вооруженных сил, отказа от вступления в НАТО и от попыток силового возврата Крыма.

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Бондарев подчеркивает, что состав делегации не обязательно означает, что Путин несерьезно относится к переговорам. Более показательно то, что он не согласился на прекращение огня на время переговоров: это, по мнению Бондарева, свидетельствует о том, что Россия, несмотря ни на какие дипломатические действия, намерена «давить Украину, пока она не запросит пощады».

Новое имя в составе переговорщиков — Игорь Костюков. Журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на российских спецслужбах, в беседе с «Медузой» отметил, что Путин все больше вовлекает представителей спецслужб в международные переговоры. Например, первый замначальника ГРУ Владимир Алексеев участвовал в переговорах о «зерновой сделке» летом 2022 года. В переговорах с американцами в Саудовской Аравии участвовал генерал Сергей Беседа — ныне советник директора ФСБ, а в недавнем прошлом начальник 5-й службы ФСБ, которая занималась Украиной до полномасштабного российского вторжения.

Солдатов предполагает, что, с одной стороны, Путин в целом предпочитает поручать самые важные дела людям из спецслужб, а с другой, руководство самих спецслужб, понимая важность переговоров для Путина, стремится «влезть в состав участников» и тем самым повысить свою значимость в глазах главы государства.

На международных переговорах традиционная прерогатива разведки и особенно военной разведки — обмен пленными. В российском случае, подчеркивает Солдатов, это в первую очередь способ «выбить себе место за столом переговоров» — а реальные интересы разведывательных служб касаются других вещей. Например, это восстановление взаимодействия с европейскими коллегами. «Российская делегация славится тем, что они добавляют все время неожиданные темы», — резюмирует Солдатов.

Игорь Костюков находится под санкциями США за вмешательство в американские выборы 2016 года (в этом вмешательстве обвиняли хакеров из ГРУ) и под санкциям ЕС — за отравление Скрипалей в 2018 году.

В пару каждому из членов российской делегации в Стамбул отправили по одному эксперту: У Мединского — замначальника управления администрации президента по гуманитарным вопросам Елена Подобреевская (до недавнего времени она возглавляла аппарат Мединского); у Галузина — директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук (отвечает за взаимодействие с Украиной, Беларусью и Молдовой); у Фомина — замначальника Главного управдения международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Самая интересная фигура — «напарник» Костюкова генерал ГРУ Александр Зорин. Во время российской военной операции в Сирии в 2015–2017 годах он приобрел репутацию отличного военного переговорщика: договаривался с различными группировками о прекращении огня, о сдаче тех или иных объектов, о создании гуманитарных коридоров и тому подобном. В 2022-м в Мариуполе он вместе с генералом Алексеевым вел переговоры с украинцами, которые завершились сдачей «Азовстали».

«Мне кажется, — говорит по его поводу Андрей Солдатов, — это свидетельство того, что, по большому счету, эти переговоры проводятся ради переговоров. Есть и попутные тактические цели: показать украинцам, что с ними будут разговаривать в том формате и в том духе, как это происходило в Мариуполе, и что отношение к ним будет именно таким. А по большому счету серьезных результатов никто не ожидает».

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Война Тысяча сто семьдесят седьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле. Онлайн «Медузы»

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