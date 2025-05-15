Владимир Зеленский прилетел в Анкару. Российскую делегацию в Стамбуле он назвал «бутафорской»
Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Анкары.
Днем 15 мая Зеленский проведет в столице Турции встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Примерно в это же время в Стамбуле запланированы российско-украинские переговоры.
Сразу после прибытия в Турцию Зеленский дал короткую пресс-конференцию в аэропорту Анкары.
«Мы начнем встречи с президентом Эрдоганом, со всей расширенной делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной, они, думаю, также будут в Турции на высоком уровне. Посмотрим на уровень русских, пока что официально неизвестно, но из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Посмотрим, есть ли у них мандат на принятие решений», — заявил Владимир Зеленский.
Он добавил, что его следующие шаги будут понятны после встречи с Эрдоганом, которая займет несколько часов.
Зеленский также подчеркнул, что со стороны Украины приехала делегация «самого высокого уровня» — в нее входят представители МИДа, офиса президента, военных и всех видов разведки, чтобы иметь возможность «принимать любые решения к ожидаемому справедливому миру».
Обновлено. В Анкаре началась встреча Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского, сообщает «Анадолу».
Вечером 14 мая Кремль опубликовал состав российской делегации, которая примет участие в переговорах в Стамбуле. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним на переговоры отправятся замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов лично встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин на переговоры в Турцию точно не поедет.