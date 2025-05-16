Российская делегация в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле пригрозила захватом Харьковской и Сумской областей. Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на «информированный источник».

По его информации, российская делегация заявила, что Москва согласится на прекращение огня только в том случае, если Украина выведет свои войска из четырех аннексированных Россией областей.

«Москва также пригрозила захватить еще две [области] — Харьковскую и Сумскую», — пишет Кэрролл.

Он утверждает, что глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия «не хочет войны», но «готова сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло». «Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?» — сказал, по версии журналиста, Мединский.

Кэрролл привел еще одну цитату, которая, как утверждается, принадлежит Мединскому: «Возможно, кто-то из сидящих за этим столом потеряет еще больше своих близких. Россия готова сражаться вечно».

О том, что российская сторона на переговорах угрожала захватом Сумской области, ранее сообщал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

После завершения переговоров российская и украинская стороны ничего не говорили о каких-либо угрозах. Мединский и глава украинской делегации Рустем Умеров, в частности, заявили, что стороны договорились провести в ближайшие дни обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

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