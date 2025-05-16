Мединский дал интервью после «мирных» переговоров с Украиной. Он говорил в основном о войне Краткий пересказ его «исторической» лекции: во всем виноваты Англия и Франция, а шведы собирались воевать с Россией «до последнего шведа»

Многие говорят, что якобы сначала нужно перемирие, а потом переговоры о достижении мира. Так говорят люди, которые вообще историю не знают. Как Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно.

История повторяется удивительным образом. Вспомните советско-финскую войну. Сталин предлагает перемирие Финляндии, заключение мира. Англичане и французы подзуживают: «Нельзя с Советами договариваться. Нельзя заключать мир. Мы вам обеспечим военную помощь. Воюйте с русскими до последнего финна». Потом по ходу боевых действий идут мирные переговоры, ставится точка, заключается мир.

Северная война со Швецией шла 21 год. Но уже через несколько лет после начала Петр I предложил шведам мир. Сказал, нам ничего не нужно, у нас есть выход к Балтийскому морю — Санкт-Петербург, дайте чуть-чуть вокруг, зону безопасности. Исторически это русские земли, потому что вся Ленинградская область, большая часть Карелии — это все земли, которые были когда-то подвластны Новгородской республике. Их по частям отчекрыживала Швеция. Что говорят шведы? Нет, мы будем воевать до последнего шведа. Самое забавное — а кто Карла XII поддерживал? Англия и Франция! Они ведут бесконечное финансирование Швеции. В конце концов мы договариваемся о мирных переговорах. Прямые переговоры между Россией и Швецией. Англия и Франция стоят ребром — никаких переговоров. Им выгодно, когда две крупные державы дерутся.

Бисмарк, который долгие годы был послом в Петербурге, понимал и чувствовал Россию, всегда : «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим». Вот это «русские всегда приходят за своим» мне кажется очень важным уроком истории.

Это краткий пересказ интервью Владимира Мединского, которое он дал корреспонденту ВГТРК Евгению Попову после переговоров России и Украины в Стамбуле. Высказывания незначительно отредактированы с сохранением смысла.

Что было на этих переговорах

Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле

Что было на этих переговорах

Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле

Фото на обложке: Рамиль Ситдиков / ТАСС / Profimedia