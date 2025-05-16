Россия и Украина договорились в Стамбуле представить свое «видение возможного будущего прекращения огня». Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров.

«Мы договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, — тоже об этом договорено, — продолжить наши переговоры», — сказал Мединский.

Он также подтвердил, что стороны договорились провести в ближайшие дни обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Кроме того, Украина запросила прямые переговоры между главами государств. «Мы приняли этот запрос к сведению», — заявил Мединский.

«В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — добавил он.

Первые с 2022 года прямые переговоры между делегациями России и Украины прошли 16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча продолжалась почти два часа.

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Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле

Подробнее о переговорах — в онлайне «Медузы»

Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле