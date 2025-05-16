«Мы готовы воевать вечно, а вы?» Украина и Россия поговорили напрямую впервые за три года. Вот как это было

Члены российской делегации на переговорах в Стамбуле. Второй справа — глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. 16 мая 2025 года Рамиль Ситдиков / РИА Новости / Спутник / Profimedia

В Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины — первые с марта 2022 года. встретились в президентском дворце Долмабахче. Первый раунд обсуждений длился два часа. По данным РБК-Украина, сегодня переговоры больше не возобновятся. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, стороны продолжат говорить после того, как каждая пропишет свое видение возможного прекращения огня. Даты новой встречи пока нет.

По информации журналиста The Economist Оливера Кэррола, Мединский на переговорах заявил, что Россия «готова сражаться вечно». «Мы не хотим войны, но готовы воевать еще год, два, три — столько, сколько потребуется. Мы со Швецией 21 год. А вы сколько готовы воевать?» — спросил глава делегации РФ у украинцев. Еще Мединский сказал, что Петр I воевал со шведами на деньги Англии и Франции и что «Швеция была бы великой державой и сегодня, если бы не это [Северная война]».

Оливер Кэррол заявил, что Россия угрожала Украине захватом Сумской и Харьковской областей, а также требовала вывода украинских войск четырех аннексированных регионов. О том, что россияне угрожали захватить Сумскую область, написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко; источник издания «Суспiльне» заявил, что Россия также требовала признать аннексию Крыма. От 30-дневного прекращения огня российская делегация, по информации Гончаренко, отказалась.

Meduza

Официально стороны сообщили, что договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Если он действительно состоится, то станет крупнейшим с начала войны. Дата обмена пока неизвестна; Мединский заявил, что его стоит ждать в ближайшие дни. Он также сказал, что Украина запросила прямые переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Мы приняли этот запрос к сведению», — добавил Мединский.

На пресс-конференции украинской стороны после переговоров спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил сообщения СМИ о том, что российская делегация озвучила ряд «недопустимых вещей».

Владимир Зеленский призвал ввести «сильные санкции» против России в случае ее отказа от безусловного прекращения огня. Украинский президент сегодня в Албании вместе с лидерами европейских стран. Они созванивались с президентом США Дональдом Трампом. Он переговоры России и Украины пока не комментировал, Путин тоже. Британский премьер Кир Стармер назвал позицию Москвы «неприемлемой»; разочарование итогом переговоров высказали и другие лидеры стран Евросоюза.

Провести прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле предложил Путин. Зеленский ответил, что готов встретиться там с ним лично, хотя раньше отклонял идею о переговорах до 30-дневного прекращения огня. Трамп допустил, что он тоже будет в Стамбуле — и что Россия согласится прекратить огонь. Но Путин в итоге в Турцию не поехал (как и Трамп), на призыв прекратить боевые действия не откликнулся. По мнению аналитиков, состав российской делегации и ее максималистские требования говорят о том, что Путин не отказался из изначальных планов полностью подчинить Украину.

Что происходило в Стамбуле вчера

В Стамбуле вот-вот должны начаться переговоры России с Украиной Что происходило накануне (для тех, кто не следил за событиями)

Что происходило в Стамбуле вчера

В Стамбуле вот-вот должны начаться переговоры России с Украиной Что происходило накануне (для тех, кто не следил за событиями)