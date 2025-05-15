Российская делегация в Стамбуле (слева направо): Михаил Галузин, Владимир Мединский, Александр Фомин, Игорь Костюков Vladimir Soldatkin / Reuters / Scanpix / LETA

Прямые переговоры между Россией и Украиной (первые с 2022 года) по состоянию на вечер 15 мая так и не начались. Их планировалось провести во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию. Он призывал поехать и президента России Владимира Путина. Об этом же Путина просили и другие мировые лидеры, в том числе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который даже специально сделал остановку в Москве по пути из Китая домой. В неявной форме звал Путина в Стамбул и президент США Дональд Трамп, обещая (через своего спецпосланника), что в таком случае и сам там будет.

В конце концов Путин остался дома, а в Стамбул отправилась фактически та же самая делегация, которая уже вела там переговоры с Украиной в 2022 году, во главе с помощником президента Владимиром Мединским. К делегации присоединились генералы Игорь Костюков и Александр Зорин — представители российской военной разведки.

Зеленский прилетел в Анкару и там встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российскую делегацию он назвал «бутафорской». В Анкаре к Зеленскому присоединились министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава офиса президента Андрей Ермак.

В другом турецком городе, Анталье, на дипломатическом форуме ждал новостей госсекретарь США Марко Рубио. Он собирался отправиться в Стамбул в пятницу, 16 мая.

В Дубае новостей ждал президент США Дональд Трамп. Он завершал свою поездку на Ближний Восток — и готов был лететь в Стамбул, чтобы усадить за один стол Путина и Зеленского.

В Стамбуле российская делегация ждала украинскую делегацию.

В этом ожидании прошел весь день. Оно сопровождалось заочной перепалкой между Россией и Украиной по поводу того, кто в этом виноват и у кого какого уровня делегация.

Переговоры в Стамбуле. Зеленский назвал делегацию РФ «бутафорской» Meduza

После того как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков окончательно подтвердил, что Путин в Стамбул не собирается, все стали ждать новостей от Зеленского. Тот после встречи с Эрдоганом заявил: «Если Путин не приехал, то мне в Стамбуле делать нечего». Главой украинской делегации он назначил министра обороны Рустема Умерова. При этом он обвинил Путина в неуважении к Трампу, Эрдогану и всем остальным мировым лидерам, которые прилагают посреднические усилия для прекращения войны.

В Стамбуле Владимир Мединский выступил с заявлением, что российская делегация обладает всеми необходимыми полномочиями и компетенциями для ведения переговоров и настроена позитивно. Потом Мединский поехал во дворец Долмабахче. Умеров тем временем вылетел из Анкары в Стамбул.

Трамп после окончательного отказа Путина лететь в Стамбул тоже туда не поехал. В заявлениях президента США менялись местами причина и следствие: то ли он не летит потому, что не летит Путин, то ли Путин не летит потому, что не летит Трамп. При этом Трамп подчеркнул, что об окончании войны должны договориться они с Путиным: «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся».

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Война Тысяча сто семьдесят седьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле

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Война Тысяча сто семьдесят седьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле

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