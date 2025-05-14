Президент Бразилии сделал короткую остановку в Москве по пути из Китая. По данным РИА Новости, с Путиным он не встречался

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по пути из Китая сделал короткую остановку в Москве, но уже покинул Россию, рассказали ТАСС в посольстве Бразилии в Москве.

В дипмиссии также сообщили агентству, что Лула да Силва «совершит техническую остановку в Москве». ТАСС публиковал кадры, как кортеж с дипломатическими номерами Бразилии выезжал из московского аэропорта Внуково-2. В Кремле говорили, что «проинформируют о возможных контактах Путина и Лулы да Силвы, если они будут согласованы».

В свою очередь РИА Новости удалось узнать от собеседников в посольстве Бразилии в Москве, что Лула да Силва во время остановки в российской столице не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Бразилии Лула да Силва 14 мая завершил визит в Китай. На пресс-конференции в Пекине он заявил, что «поговорит» с Владимиром Путиным и призовет того принять участие в переговорах с Украиной о завершении войны, которые запланированы в Турции. «Мне ничего не стоит сказать: „Эй, товарищ Путин, поезжайте в Стамбул и ведите переговоры, черт возьми“», — сказал он.

В Турции 15 мая должны пройти первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным. Участие российского президента пока не подтверждено, поедет ли он в Турцию, неизвестно. Состав российского делегации на встрече также до сих пор не объявлялся.

Что известно о переговорах в Турции

Переговоры Украины с Россией — первые с 2022 года. Они состоятся? Кто в них примет участие? О чем будут говорить в Стамбуле? Что известно о встрече, назначенной на 15 мая

Что известно о переговорах в Турции

Переговоры Украины с Россией — первые с 2022 года. Они состоятся? Кто в них примет участие? О чем будут говорить в Стамбуле? Что известно о встрече, назначенной на 15 мая