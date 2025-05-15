Президент США Дональд Трамп заявил, что в мирных переговорах по Украине не произойдет сдвига, пока он и президент РФ Владимир Путин не встретятся, сообщает Reuters 15 мая.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One перед приземлением в Абу-Даби.

Трамп добавил, что не разочарован тем, что в состав российской делегации, которая приехала в Турцию для переговоров с Украиной, не вошел Путин, пишет CNN. Он отметил, что ничего не знает о составе российской делегации.

Как отмечает Sky News, президент США сделал такой комментарий после тарелки спагетти с фрикадельками на борту своего самолета.

В Стамбуле 15 мая должны состояться переговоры России и Украины об урегулировании войны. Ожидается, что переговоры пройдут во второй половине дня.

Дональд Трамп говорил, что готов приехать в Турцию, но после отказа Владимира Путина участвовать в переговорах отказался от этой идеи, сообщили СМИ. Сам Трамп заявил, что готов приехать в Турцию 16 мая, если возникнет такая необходимость.

В Кремле заявили, что в ближайшие дни встреча Путина и Трампа не планируется.

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