У России достаточно низкий уровень делегации на переговорах. Но из уважения к Трампу и Эрдогану я решил отправить в Стамбул делегацию Украины, чтобы попытаться достичь хотя бы первых шагов для прекращения войны. Если Путин не приехал, то мне в Стамбуле делать нечего, а также и главе СБУ и начальнику Генштаба. Делегацию Украины возглавит министр обороны Рустем Умеров. Его мандат номер один — прекращение огня. Сомневаюсь в успехе переговоров, но надеюсь, что россияне продемонстрируют хоть что-то. Украинская делегация останется в Стамбуле до завтра и также проведет встречу с американской стороной. Если безусловного прекращения огня можно достичь сегодня на уровне технических групп, без лидеров, нет вопросов, можно не встречаться. Если из России поступит сигнал о том, что безоговорочное прекращение огня может быть только между лидерами стран, я буду здесь. Если Путин готов к переговорам, давайте встречаться без каких-либо условий. Мы не можем бегать за ним по всему миру. Путин должен продемонстрировать лидерство. Если Россия не продемонстрирует реальной готовности к завершению войны, то Украина попросит США, ЕС и страны глобального Юга ввести против Москвы жесткие санкции. Наша делегация уже отправилась из Анкары в Стамбул.

Это краткий пересказ пресс-конференции Владимира Зеленского в Анкаре по итогам его встречи с Реджепом Эрдоганом. Заявления незначительно отредактированы с сохранением смысла. Источники: Reuters, «РБК-Украина», «Украинская правда».

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