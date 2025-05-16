Reuters: Украина считает нереалистичными требования, которые выдвинула Россия на переговорах

Требования России, выдвинутые в ходе переговоров в Стамбуле, «нереалистичные» и выходят за рамки того, что обсуждалось ранее. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в украинских дипломатических кругах.

По информации корреспондента Axios Барака Равида, российская сторона потребовала вывода украинской армии из нескольких регионов Украины в обмен на прекращение огня. Он также ссылается на украинский дипломатический источник.

Украинский источник в разговоре со Sky News добавил, что в требованиях Москвы есть и другие «невыполнимые» пункты.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждает, что Россия требовала вывода украинских войск «из всех областей, которые добавила в свою конституцию» (то есть из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской — прим. «Медузы»).

От 30-дневного прекращения огня российская сторона отказалась, добавил он.

16 мая в Стамбуле проходят первые за три года российско-украинские переговоры.

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