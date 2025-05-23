Проект «Хочу к своим»: Киев в рамках обмена передал Москве 70 человек, осужденных в Украине по обвинению в сотрудничестве с Россией

Украина в рамках обмена военнопленными передала России 70 человек, осужденных по обвинению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщил украинский проект .

На сайте проекта указаны профили 31-го из них.

Среди них — Александр Тарнашинский, обратили внимание «Важные истории». «РБК-Украина» называет его соратником пророссийского политика и кума Владимира Путина Виктора Медведчука. В 2022 году его задержала Служба безопасности Украины по подозрению в подготовке к свержению конституционного строя Украины и сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии следствия, Тарнашинский создавал в Украине благотворительные фонды и организации, через которые планировалось поступление средств из России для проведения мероприятий, направленных на дискредитацию украинской власти и подготовку к захвату власти. В 2023 году Тарнашинского приговорили к пяти годам лишения свободы.

Еще один переданный Москве осужденный — бывший сотрудник секретариата кабмина Украины Василий Мехеда. По версии украинского следствия, он сотрудничал с российскими спецслужбами с 2006 по 2022 год, передавая секретные документы.

«Медиазона» пишет, что среди 31 человека, которые указаны на сайте «Хочу к своим», есть люди, осужденные за посты в соцсетях в поддержку российского вторжения (статья 436-2 УК Украины).

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в ходе обмена были переданы в том числе «политзаключенные». Их имена она не уточнила.

В ходе переговоров в Стамбуле 16 мая российская и украинская делегация договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». 23 мая в Россию из украинского плена были возвращены 270 военнопленных и 120 гражданских лиц, аналогичное число военнопленных и гражданских были возвращены в Украину.

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