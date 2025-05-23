Война Тысяча сто восемьдесят пятый день. Россия и Украина проводят самый масштабный обмен пленными с начала войны

Украинский полицейский осматривает территорию в поисках мирных жителей, которых эвакуируют из-за приближения линии фронта. Покровск, Донецкая область. 21 мая 2025 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

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Россия и Украина проводят обмен пленными

Россия и Украина, вероятно, начали проведение масштабного обмена пленными — тысячу на тысячу человек. Об этом со ссылкой на источники сообщают как российские, так и украинские СМИ. Официальных комментариев сторон на эту тему пока нет.

Накануне в Киеве и Москве лишь официально сообщили, что передали друг другу поименные списки пленных, которых предлагается обменять.

Президент США Дональд Трамп сегодня вскоре после полудня по московскому времени написал в соцсети Truth, что договоренность об обмене «только что была финализирована» и вступит в силу «в ближайшее время». Он поздравил обе стороны с достижением соглашения.

Вскоре после этого «РБК-Украина», «Украинская правда» и «Громадьске» со ссылкой на источник в спецслужбах написали, что сам процесс обмена «продолжается» и «еще не завершен». Никаких других подробностей собеседники изданий не привели.

Mash, в свою очередь, написал, что обмен прямо сейчас проходит на границе Украины и Беларуси. По данным издания, он будет проводиться в несколько этапов и может занять до трех дней. Mash также утверждает, что списки на обмен стороны передали друг другу «почти сразу» после переговоров в Стамбуле. Затем их в течение недели проверяла разведка.

Обмен станет крупнейшим с начала полномасштабной войны. До сих пор в 2025 году прошли пять обменов, в ходе которых стороны вернули чуть более 800 человек каждая.

Активы России останутся замороженными и после окончания войны — до выплаты репараций

Суверенные активы России, находящиеся в западных депозитариях, будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не закончит войну и не компенсирует нанесенный ущерб. Об этом в совместном коммюнике, принятом по итогам саммита министров финансов, заявили страны «Большой семерки».

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит ущерб, нанесенный ею Украине», — говорится в заявлении.

Участники встречи также приветствовали «текущие усилия по достижению прекращения огня», но подчеркнули, что если перемирие не будет достигнуто, G7 будет рассматривать возможность усиления давления на РФ, в том числе с помощью санкций.

Сейчас в западных депозитариях остаются замороженными российские активы на более чем 250 миллиардов евро, большая часть из них (190 миллиардов) сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear.

Западные страны долго рассматривали возможность конфискации активов, однако в итоге не нашли для этого юридических оснований. Вместо этого было принято решение конфисковать прибыль, возникающую в результате их использования. В конце 2024 года в G7 договорились, что предоставят Украине 50 миллиардов долларов кредита — погашаться он будет автоматически за счет доходов от российских активов. В 2024 году только в Euroclear эти доходы превысили 7 миллиардов долларов.

Война глазами читателей «Медузы»

Лидия (Херсон). Я из тех жителей Херсонской области, кто уехал с правого берега на левый, когда русская армия уходила. Мы (я, муж, мама, дети, мои сестры и их дети) не были за Россию, но подумали, что Херсон будут очень обстреливать, и безопаснее пока уехать в РФ — тем более, давали компенсацию и жилищный сертификат. Они нашу жизнь помяли полностью, так хоть что-то с них взять напоследок. И маме давали пенсию хорошую. Мы два вечера думали: остаться и ждать, когда Украина восстановится в городе, или уехать на тот берег и там пересидеть, а после победы вернуться в Херсон. Выбрали поехать, потому что были уверены, что Америка и Европа с нами, и они заставят Россию после нашей победы всех нас вернуть обратно в наши города и всё компенсировать репарациями. Квартиру заперли, договорились с соседями, собрались и переехали. Сейчас мы живем в Поволжье.

Надежда, что это все временное, прошла, когда был Бахмут. Стало понятно, что Америка не будет помогать, только будет говорить красивые слова, а до нас лично ей дела нет. И русским до нас дела нет, в Херсон можно хоть сейчас уехать, если собрать денег на билеты до Европы, а оттуда в Херсон. Никто Россию ничего [сделать] не заставит, Европа слабая, Америка могла бы, но ей это не надо, для себя бы они постарались, для нас не будут. Просто тогда зачем было обещать и давать нам надежду. Ну это, наверное, да, предательство, но мы сами тоже себе напридумали.

Мы пожили в СССР, пожили в Украине, пожили в Херсоне при русских, пожили в России как беженцы, живем сейчас уже как граждане. Нам теперь все равно, чей будет Херсон — только хватит уже стрелять, пустили бы нас обратно. Если это случится быстрее при условии, что Украина отдаст Херсон России, так пусть уже отдаст.

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