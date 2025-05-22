Война Тысяча сто восемьдесят четвертый день. Украина за два дня запустила по России 500 дронов. Центральные регионы РФ остались без мобильного интернета

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Трамп заявил, что Россия и Украина должны сами договариваться об условиях прекращения войны — кажется, США выходят из переговоров. Или нет? Что вы думаете об этом? Считаете ли вы, что США таким образом предают Украину — или у них и не было моральной ответственности за справедливый мир? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Хронику предыдущего дня можно прочитать здесь.

Россия

Вооруженные силы Украины второй день подряд массированно атакуют регионы России беспилотниками. В ночь на 22 мая украинские военные запустили более 100 дронов. Целью атаки в том числе стала Москва. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, с 22:29 мск 21 мая до 05:30 22 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 35 украинских дронов, летевших на Москву. Утром и днем атака продолжилась.

Росавиация ночью полностью закрывала небо Москвы — ограничения на прием и выпуск самолетов вводили во всех четырех основных московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Утром и днем 22 мая ведомство также временно вводило ограничения в аэропортах.

По данным транспортной прокуратуры, из-за ограничений в работе аэропортов к 11:00 22 мая, в аэропорту Шереметьево задержали 72 рейса, в Домодедово — 71, во Внуково — 19. По сведениям Росавиации, в московском регионе 21-22 мая в общей сложности на запасные аэродромы перенаправили 82 самолета. «Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения», — отметили в ведомстве.

Росавиация отрицает, что в аэропортах возник коллапс, как об этом сообщили некоторые СМИ. «Несмотря на корректировки в расписании, ситуация в аэровокзалах спокойная, массовых скоплений пассажиров — как это пытаются представить некоторые недобросовестные медиа — нет», — заявили в ведомстве.

Дроны летят на Москву. Коллапс в аэропортах. Перебои с интернетом Meduza

Также под удар украинских дронов в ночь на 22 мая попала Тульская область, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома, повреждения получили жилые и нежилые здания. Обломки еще одного дрона упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник». Легкие ранения получили два жителя Тулы. Также под удар попал Новомосковск, местные жители слышали около 20 взрывов, сообщил телеграм-канал Baza.

В Курской области украинский беспилотник атаковал автомобиль главы Беловского района Николая Волобуева, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Волобуев успел покинуть автомобиль, он получил травму бедра и руки, его госпитализировали. Кроме того, в Курской области под удар дрона ВСУ попал автомобильный мост вблизи деревни Семёново Некрасовского сельсовета.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 105 беспилотников, больше всего в московском регионе (35), Орловской (14), Курской (12), Белгородской (11), Тульской (10) областях.

Атаки дронов ВСУ усилились в ночь на 21 мая и продолжались в том числе днем. По данным Минобороны РФ, силы ПВО с вечера 20 мая до утра 22 мая сбили над регионами РФ и Черным морем 485 дронов.

На фоне атак БПЛА в разных регионах России возникли перебои в работе мобильного интернета. Об отключении интернета из-за атак дронов 21 и 22 мая официально сообщили власти Ивановской, Орловской, Тульской, Владимирской и Липецкой областей. Также на отключения пожаловались жители Московской области, Мордовии и других регионов России.

Украина

Вооруженные силы РФ в ночь на 22 мая атаковали регионы Украины, применив ракеты, беспилотники и артиллерию.

В Харькове около 01:30 произошел взрыв. В Холодногорском районе в результате российского ракетного удара повреждены восемь частных домов, у двух человек возникла острая реакция на стресс, сообщил глава Харькова Игорь Терехов.

В Павлограде Днепропетровской области из-за массированной атаки БПЛА повреждено промышленное предприятие, возникло несколько пожаров, их потушили, рассказал глава региона Сергей Лысак.

Под удар российских дронов попал Киев, утром в городе объявляли воздушную тревогу, она действовала около часа. Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, обломки БПЛА упали на территории школы в Дарницком районе Киева, никто не пострадал.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в течение ночи российские военные атаковали территорию Украины, применив баллистическую ракету, выпущенную из комплекса «Искандер-М», а также 128 беспилотников. Украинские военные обезвредили 112 дронов: 74 из них сбили, 38 подавили средства радиоэлектронной борьбы, они упали без негативных последствий. В результате атак пострадали Днепропетровская, Донецкая, Харьковская и Николаевская области.

По данным украинских властей, в результате российских артиллерийских обстрелов и атак дронов есть погибшие и раненые. Мирная жительница Херсона погибла в результате артиллерийского обстрела утром 22 мая, сообщили в областной прокуратуре. В результате обстрелов Херсона ранены четыре человека. В Донецкой области из-за артиллерийских обстрелов и атак дронов две местные жительницы погибли и две получили ранения.

Война глазами читателей «Медузы»

Федор (Нижний Новгород). Отношение [к войне] постоянно менялось за эти три года, разве что в 2024-м в течение всего года было понимание, что война будет продолжаться. Сейчас, в мае 2025-го, после прихода Трампа и нескольких циклов качелей, снова возвращаюсь к осознанию, что война будет еще долго. Знаете, как в ковид, когда только начинались карантины, а у меня были билеты в Европу на июль… Все вокруг говорили: ну, к июлю-то все уже точно закончится. Так и с войной — со временем шкала изменилась.

В 2022 году я вообще не рассматривал риск участия в войне своего сына — ну какое там, он в пятом классе же. А теперь вижу в сводках погибших, которым во время начала войны было 15 лет. Теперь я допускаю, что война будет продолжаться всю оставшуюся мне жизнь, и строю планы с учетом этого. За три года начало приходить осознание, что война — это не драматичный эпизод, который начался, продолжается, скоро закончится и все вернется как было. Ничего «как было» уже не вернется, даже если/когда Путин умрет. Я не в России, но продолжаю общение с близкими людьми и родственниками оттуда — они все меняются. И я изменился. Мы не становимся ближе — и не факт что станем снова когда-нибудь.

что происходило накануне

Война Тысяча сто восемьдесят третий день. Россия готовит меморандум о мире и список условий прекращения огня. Это не одно и то же. В чем разница? Непонятно

что происходило накануне

Война Тысяча сто восемьдесят третий день. Россия готовит меморандум о мире и список условий прекращения огня. Это не одно и то же. В чем разница? Непонятно

Фото на обложке: Кирилл Калинников / РИА Новости / Спутник / Profimedia