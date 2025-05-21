Война Тысяча сто восемьдесят третий день. Россия готовит меморандум о мире и список условий прекращения огня. Это не одно и то же. В чем разница? Непонятно

Украинские военные в районе Часова Яра, Украина. Май 2025 года Вооруженные силы Украины / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Трамп заявил, что Россия и Украина должны сами договариваться об условиях прекращения войны — кажется, США выходят из переговоров. Или нет? Что вы думаете об этом? Считаете ли вы, что США таким образом предают Украину — или у них и не было моральной ответственности за справедливый мир? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Хронику предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Кремль: условия прекращения огня и меморандум о мире — это разное

Москва занята подготовкой двух отдельных документов — перечня условий прекращения огня и о мире. В понимании российской власти это два разных документа, следует из комментариев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Россия уже ведет работу над меморандумом о будущем мирном договоре. «Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать», — сказал Песков. При этом он отметил, что большая часть процесса «не должна по понятным причинам быть открыта публике».

О меморандуме впервые упомянул президент РФ Владимир Путин по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 19 мая. «Договорились о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора», — сказал Путин. Он добавил, что в меморандуме должны быть указаны «принципы возможного прекращения огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

Обменяться условиями для прекращения огня до этого договорились делегации России и Украины на прямых переговорах в Стамбуле, прошедших 16 мая. Сразу после той встречи глава российской группы переговорщиков Владимир Мединский говорил, что к следующему раунду стороны договорились «представить свое видение будущего прекращения огня, прописать это в деталях».

Однако сегодня Песков дал понять, что в Москве рассматривают эти два документа как независимые. «Безусловно, отдельно будет перечень условий для прекращения огня. Вот об этом в Стамбуле была достигнута договоренность», — сказал представитель Кремля. Песков не уточнил, началась ли уже работа над этим документом.

Россия

Украинские дроны атаковали Москву — впервые с начала мая

Украинские дроны атаковали Москву, сообщил сегодня вскоре после полудня мэр города Сергей Собянин.

По утверждению Собянина, российские силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на город. Он не уточнил, есть ли какие-либо повреждения или пострадавшие в результате падения обломков, и где именно эти обломки упали.

Глава подмосковного Домодедово Евгения Хрусталева, в свою очередь, заявила, что обломки одного из дронов упали на территории детского сада. По ее словам, никто не пострадал, детей и воспитателей эвакуировали в подвал здания.

В аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово вводили ограничения на прием и отправку рейсов — они продлились примерно час. Спустя два часа Домодедово и Жуковский закрыли вновь. Во Внуково никаких ограничений не было.

Минобороны России сообщало, что над Московской областью ночью были сбиты шесть беспилотников. Об отражении дневной атаки ведомство не отчитывалось. В ВСУ налеты не комментировали.

В последний раз украинские дроны атаковали Москву 6 и 7 мая — в преддверии Дня Победы. Из-за этих атак московские аэропорты приостанавливали работу на несколько часов по несколько раз — это привело к транспортному коллапсу: более 350 рейсов были отменены или задержаны, что затронуло более 60 тысяч человек.

Нормальную работу аэропортов восстановили только 8 мая — спустя почти двое суток после начала налетов. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай попросил Украину воздержаться от атак в День Победы, и в Киеве прислушались к этой просьбе. Лидер КНР Си Цзиньпин присутствовал в Москве на военном параде 9 мая.

Война глазами читателей «Медузы»

Ольга (Харьков → Австрия). Я чувствую безысходность и ненависть. Да, я, конечно же, знаю, что это чувство разрушает, но меня никто не сможет убедить, что я могу чувствовать что-то другое, когда умирают люди. Не какие-то люди из статистики, а отцы, дети, сыновья людей, которых ты знаешь. Это не фильм и не роман, а конкретные разрушенные судьбы близких тебе людей. Разрушенных из-за кого? Из-за находящихся по ту сторону границы, возомнивших себя вершителями судеб и управленцами мира. Я их ненавижу. Ненавижу за то, что я от моей семьи за тысячу километров. За неопределенность. За то, что мне приходится выбирать — жить дома под тревоги и взрывы или среди чужих людей в спокойствии. За то, что мой ребенок пугается каждый раз, когда слышит гром.

Я не верю в переговоры от слова совсем. Это понятно любому думающему человеку — условия невыполнимы и унизительны. Во мне до недавнего времени теплилась надежда, что все-таки мир сплотится вокруг нас. Я не могла поверить, что после 70 лет разговоров про демократию, неприкосновенность границ и взаимного уважения весь мир просто будет в стороне наблюдать этот кошмар. Путин плюнул всему миру в лицо, а весь мир вытерся и виновато улыбается […]. Правда, я и в войну не верила, мне казалось, что это просто невозможно, ведь на дворе XXI век. Наверное, надо просто осознать, что человечество прячется за масками и ждет момента, чтобы оголить свою суть — и неважно, какая дата на календаре.

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