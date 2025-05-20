Война Тысяча сто восемьдесят второй день. Евросоюз ввел 17-й пакет санкций против России. Итоги разговора Путина и Трампа

Мемориал погибшим украинским военным на площади Независимости в Киеве. 19 мая 2025 года Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Последние новости — переговоры в Стамбуле, потом личный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина — казалось, давали надежду, что хотя бы приостановка боевых действий вполне возможна. Но пока нет ни мира, ни перемирия. Что вы чувствуете в связи с этим? Остается ли у вас надежда, что перемирие будет? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Хронику предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

17-й пакет санкций ЕС вступил в силу

Совет ЕС по иностранным делам официально одобрил 17-й с начала полномасштабной войны пакет санкций против РФ, сообщила верховный комиссар Кая Каллас. Список санкций опубликован в официальном журнале ЕС.

Как сообщила Каллас, в основном новые ограничения касаются российского «теневого флота», с помощью которого Россия продает нефть выше ценового потолка, установленного «Большой семеркой». Судам этого флота запрещено заходить в прибрежные воды стран Евросоюза.

В поименные санкционные списки были добавлены 17 физических и 58 юридических лиц. Среди них — «Сургутнефтегаз», «Волжское пароходство», страховая компания ВСК.

Ранее СМИ писали, что новый пакет санкций будет сравнительно мягким. Чтобы не затягивать его принятие, Брюссель не пытался его ужесточить, поскольку против этого могли выступить Венгрия или Словакия.

В начале мая лидеры крупнейших стран ЕС пригрозили России новыми санкциями, если Москва не пойдет на немедленное и безусловное 30-дневное прекращение огня. Россия на него не пошла. Угрозы остались угрозами. Когда Владимир Путин согласился начать прямые переговоры с Украиной, писал Bloomberg, США дали понять европейским странам, что не поддержат жесткие санкции, так как хотят дать время Путину, прежде чем усилить на него давление.

После того, как Путин отказался ехать на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбул, стало известно, что в ЕС начали рассматривать введение «карательных тарифов» на импорт из России — пошлин в сотни процентов, если Москва продолжит боевые действия. Такое решение, в отличие от собственно санкций, не требует согласия всех 27 стран Евросоюза.

Предыдущий, 16-й пакет санкций, был принят 24 февраля — в третью годовщину полномасштабного вторжения.

Мир

Итоги разговора Путина и Трампа

Вчера вечером президенты Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за два месяца поговорили по телефону. Они договорились, что РФ и Украина будут продолжать переговоры. О 30-дневном перемирии, на котором раньше настаивал Трамп, речи не было.

Кратчайший пересказ разговора. Версия Путина

Кратчайший пересказ разговора. Версия Трампа

Трамп по завершении переговоров дал серию комментариев журналистам. Вот главные из них.

У меня есть красная линия, после которой я могу отказаться от урегулирования. Я не хочу говорить, что это за линия.

Это дело Европы. И это должно было оставаться делом Европы.

У России и Украины есть хорошие шансы на мир.

Если бы я думал, что Путин не хочет закончить войну, я бы просто ушел.

Украинцы готовы к прекращению огня. Недели через две можно будет сказать, достаточно ли они для этого что-то делают.

Пока я не буду ужесточать санкции против России — это может сделать ситуацию гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет.

Подробнее об итогах разговора

Разговор Трампа и Путина не принес мира. Продолжат ли теперь США поддерживать Украину? И сколько еще может продлиться война? Подводим неутешительные промежуточные итоги переговорного процесса

Подробнее об итогах разговора

Разговор Трампа и Путина не принес мира. Продолжат ли теперь США поддерживать Украину? И сколько еще может продлиться война? Подводим неутешительные промежуточные итоги переговорного процесса

Война глазами читателей «Медузы»

Анна (Украина → Германия). После начала полномасштабной войны в Украине жизнь моя просто закончилась. Началась новая: в другой стране, в другом статусе, в другой языковой среде. Я помню 1 марта 2022 года, когда мы с сыном уезжали из Киева: вышла за порог и поняла, что запомню этот миг навсегда. Было в этом моменте что-то из «Дней Турбиных» Булгакова. Было тихо, было снежно, была война и затишье, как перед бурей.

Сначала было очень тяжело и больно. Вживаться в другую страну, искать свое место в жизни, учить язык и осмыслять происходящее. До сих пор я и многие мои соотечественники, почти все, чувствуют ненависть ко всему происходящему. Сейчас я живу в Германии — стране, развязавшей Вторую мировую войну. Я живу в обществе, которое до сих пор изживает свое прошлое, я смотрю, как на государственном уровне работают с исторической памятью, чтобы не повторить. Я слышу, как говорят о коллективной ответственности немцев как молчаливого большинства.

Я думаю, о том, что будет после войны и смогут ли когда-нибудь в на государственном уровне заговорить о том, что происходит прямо сейчас. Не бояться вслух сказать о тех, кто борется, кто смирился, и о тех, кто поддерживает происходящее прямо в эту минуту. Я провела несколько прекрасных лет в Санкт-Петербурге и мне до сих пор не стыдно за свой диплом СПбГУ и свой русский язык, который я знаю наравне с украинским. Но свою поездку в я представить себе не могу.

И вместе с тем я думаю о будущем, о том времени, когда эта трагедия, навсегда изменившая судьбы миллионов людей, завершит свою горячую фазу. О том времени, когда нам снова придется говорить друг с другом. Не на языке дипломатического протокола, а на языке человечности, который обеим сторонам придется, пусть с трудом, но вспомнить. Я очень хочу дожить до этого времени. И до времени, когда мы все сможем начать действительно осмыслять произошедшее, а не просто хватать ртом воздух от бессилия и злобы. Это будет очень медленный и трудный диалог. Но я понимаю, что он должен будет состояться. Чтобы пережить. Чтобы не повторить. Чтобы помнить.

Мне кажется, что мне и моим современникам довелось попасть в самый глаз урагана, в то историческое время и место, в котором снова меняется мировой порядок Европы. Старые механизмы сдерживания утратили свою эффективность. Новые еще не придуманы, и за это платят цену тысячи и миллионы людей. Сейчас всем, кто связан или ассоциирует себя с Украиной, очень больно и горько. Хочется просто кричать. Даже если думаешь, что привык и научился жить дальше. Я не знаю, сколько еще нужно будет времени, чтобы поверить, что «хорошие русские» тоже существуют. Сейчас просто хочется сказать — оставьте нас в покое, дайте нам время, не требуйте от нас понимания. Хотите помочь — помогайте, но не ждите признательности или принятия. Те, кто выбрал не молчать в современной россии, проживают свой сложный экзистенциальный выбор, свою судьбу, но на самом деле это имеет мало отношения к тому, как воспринимается все в Украине, к тому, что вообще происходит в моей стране, в жизнях и сердцах украинцев.

У нас всех впереди много работы. И по обеим сторонам будут люди, оставшиеся на стороне ненависти и непримиримости. Это реальность для ближайших десятилетий. Мы уже изменились навсегда. Но мне очень хочется думать, что не только к худшему.

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