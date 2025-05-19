Разговор прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и об окончании войны. Условия будут обсуждаться между двумя сторонами, только они знают детали. Тональность разговора была прекрасной, если бы это было не так — я бы сказал об этом. Россия хочет торговать с США, когда эта «кровавая баня» закончится, и я поддерживаю это. Россия может создать огромное количество рабочих мест и заработать много денег. Потенциал этого безграничен. Украина тоже может получить выгоду от торговли в процессе восстановления страны. Переговоры начнутся незамедлительно. Я уже проинформировал Владимира Зеленского и европейских союзников об итогах разговора с Путиным. Ватикан готов стать местом проведения переговоров. Да начнется процесс!

Это приблизительный пересказ поста Дональда Трампа в соцсети Truth после разговора с Владимиром Путиным. Высказывания незначительно сокращены и отредактированы.

Что сказал Путин

Путин вышел к прессе после телефонного разговора с Трампом — и произнес только общие слова «Мы в целом на правильном пути»

Что сказал Путин

Путин вышел к прессе после телефонного разговора с Трампом — и произнес только общие слова «Мы в целом на правильном пути»

Фото на обложке: Win McNamee / Getty Images