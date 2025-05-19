Разговор был откровенным и содержательным. На мой взгляд, весьма полезным. Я поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в возобновлении прямых переговоров. Он высказал свою позицию по поводу перемирия. Я отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование. Мы должны определить наиболее эффективные пути движения к миру. Мы договорились, что РФ готова работать с украинской стороной по меморандуму будущего договора — о принципах, сроках и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время при достижении соответствующих договоренностей . Контакты между участниками встречи в Стамбуле возобновились. Это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути. Я оцениваю беседу высоко. Вопрос в том, чтобы обе стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы компромиссы, которые устроили все стороны. В целом позиция России ясна, главное для нас — устранить причины кризиса.

Это приблизительный пересказ заявления, сделанного Владимиром Путиным по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом. Высказывания незначительно отредактированы. Полностью выступление Путина можно посмотреть тут.

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