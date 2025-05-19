Мобильная установка для борьбы с дронами, Киевская область, 18 мая 2025 года Stanislav Kozliuk / Reuters / Scanpix / LETA

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Мир

Трамп и Путин поговорят по телефону

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут сегодня телефонный разговор. Он начнется в 17:00 по московскому времени.

О предстоящем разговоре Трамп публично объявил позавчера. Он сказал, что темами переговоров станут «прекращение кровавой бани» и торговля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что это будет «важный разговор с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров». Он пообещал, что пресс-служба Кремля по итогам беседы даст «максимально возможное сообщение».

После переговоров в Стамбуле Россия и США уже контактировали на уровне глав внешнеполитических ведомств — госсекретарь Марко Рубио в субботу позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Позже Рубио заявил, что Трамп хочет «как можно скорее» встретиться с Путиным лично, однако признал, что пока непосредственной подготовки к такой встрече не ведется. Рубио также сказал, что США хотят дать России еще немного времени — по его словам, Белый дом попросил конгресс пока не рассматривать законопроект о новых санкциях, «чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-то прогресса в переговорах».

Законопроект о «сокрушительных» санкциях против России был представлен в начале апреля, основными его авторами стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. Документ предполагает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Против покупателей урана также предусмотрены вторичные санкции. В начале мая Грэм заявил, что поддержать законопроект готовы более 70 сенаторов от обеих партий. Для принятия закона нужен 51 голос, для преодоления президентского вето — 67 голосов.

После разговора с Путиным Трамп, по его собственным словам, планирует созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и с «разными членами НАТО». После встречи в Стамбуле президент США уже говорил с Зеленским, а также с европейскими лидерами — они вместе позвонили Трампу сразу по окончании переговоров. Вчера на интронизации нового папы римского Льва XIV Зеленский встречался с Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В преддверии разговора Путина и Трампа российские военные усилили ежедневные атаки Украины с помощью беспилотников. В ночь на 18 мая, по данным Киева, россияне запустили 273 дрона — эта атака стала самой массированной за все время войны, в ночь на 19 мая — 112 беспилотников.

Многие независимые аналитики полагают, что Путин сознательно затягивает переговорный процесс, так как в реальности не настроен на скорейшее прекращение огня, полагая, что ситуация на поле боя сейчас благоприятна для РФ — но в то же время пытается показать Трампу, который хочет скорейшего перемирия, что якобы готов идти на уступки. Агентство Bloomberg со ссылкой на «осведомленный источник» сегодня написало, что Путин полагает, что войска РФ смогут подавить оборону ВСУ и до конца года полностью взять под контроль четыре региона Украины, об аннексии которых Москва объявила осенью 2022 года.

Предыдущий телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 18 марта. Тогда российский президент фактически отверг предложение президента США о полном 30-дневном прекращении огня, однако выразил согласие прекратить огонь в воздухе и на море. Несмотря на то, что Украина тоже на это согласилась, фактически ничего добиться не удалось — обе стороны по-разному трактовали условия частичного прекращения огня и даже сроки его начала, а за время его действия регулярно обвиняли друг друга в нарушениях.

Война глазами читателей «Медузы»

Внимание! В этом письме есть мат.

Денис (США). Если в начале войны был и страх, и неприязнь по отношению к руководству России, и чувство вины, и стыд за то, что твоя страна так поступает с соседями, то сейчас какая-то злая ирония. Зеленский, который продолжает летать по миру как стареющая поп-звезда. Европа, которая грозится принять вот теперь-то точно разрушительные санкции. Новая Зеландия активно поддерживает борьбу Украины за мировую демократию. Что это за фарс?

Вопросов о том, кто злодей и кто начал, тут нет. Вопросов о том, кто идиот и не желает прекращать, становится все меньше. Можно, задыхаясь от возмущения, рассуждать о том, что Мединский — мудак, но факт остается фактом: Россия будет продолжать воевать и ей нет резона останавливаться. Чем будет править Зеленский, который все больше похож на представителя хунты в своем военном костюме, если война продлится еще три года?

Как поменялось мое отношение за три года? Злоба на агрессора у меня сменилась на «да и хуй с вами, если вам „справедливый и устойчивый мир“ дороже жизни» […].

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