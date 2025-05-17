Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным. Главной темой обсуждения будет «прекращение кровавой бани»

Президент США Дональд Трамп поговорит по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сам Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Разговор состоится в понедельник, 19 мая, в 10 часов утра (Трамп не уточнил, по какому времени).

«Темами переговоров будут прекращение „кровавой бани“, которая убивает, в среднем, больше пяти тысяч российских и украинских солдат в неделю, а также торговля», — написал Трамп.

После беседы с Путиным Трамп намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и «разными членами НАТО».

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку к разговору Путина и Трампа.

После российско-украинских переговоров в Стамбуле Зеленский, который в тот момент находился вместе с лидерами стран Европы, позвонил Трампу и рассказал ему об итогах переговоров. С Путиным у Трампа контактов не было.

В интервью, которое вышло на Fox News 16 мая (его записали до переговоров в Стамбуле), Трамп выразил уверенность, что Путин «устал» от войны и отказался считать его позицию препятствием на пути к миру.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта.