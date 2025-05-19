Bloomberg: Путин считает, что российские войска до конца года могут полностью захватить четыре области Украины

Президент РФ Владимир Путин считает, что войска РФ смогут подавить оборону ВСУ и полностью захватить четыре области Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, пожелавший сохранить анонимность.

Разговор с президентом США Дональдом Трампом Путин, по мнению собеседника издания, будет строить исходя из уверенности в том, что Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, об аннексии которых РФ объявила вскоре после начала войны, российские войска смогут полностью взять под свой контроль.

Бен Барри из Международного института стратегических исследований считает крайне низкой вероятность того, что РФ удастся к концу года полностью захватить четыре украинских региона. Если оборона ВСУ обрушится, заявил он Bloomberg, захват этих областей будет простой задачей для ВС РФ, однако «сейчас такой сценарий выглядит крайне маловероятным».

Bloomberg отмечает, что Трамп рассчитывает добиться скорейшего прекращениия войны, а Путин, в свою очередь, не показывает никаких признаков того, что готов остановить боевые действия. Президент РФ, считает источник Bloomberg, оптимистично настроен по поводу ужесточения санкций, о котором предупреждали США.

Президент США ранее давал понять, что готов ужесточить санкции в отношении РФ, если Путин не примет 30-дневное перемирие. Прекращать огонь Россия не стала, но новый пакет американских санкций пока не принят, напоминает Bloomberg.

В понедельник, 19 мая, Путин и Трамп должны провести телефонный разговор.

Представители администрации президента США и сам он лично заявляли, что может состояться и личная встреча Трампа с Путиным, но пока она не назначена.

Трамп также говорил, что в мирных переговорах по Украине не произойдет сдвига, пока он и президент РФ Владимир Путин не встретятся.

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