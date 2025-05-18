Рубио: Трамп хочет провести встречу с Путиным «как можно скорее»
Дональд Трамп хочет провести встречу с Владимиром Путиным «как можно скорее, когда это станет возможным», заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News.
По мнению Рубио, прямой разговор Трампа и Путина мог бы помочь преодолеть препятствия на пути к завершению войны в Украине, и американский президент «уже открыто выразил желание и убеждение, что это необходимо сделать». Рубио отметил, что Трамп «уже сделал это предложение публично».
«Организация такой встречи потребует определенной подготовки, так что я не могу сказать, что прямо сейчас идет планирование — в смысле выбора места и даты. Но президент [США] хочет это сделать. Он хочет провести встречу как можно скорее, когда это станет возможным. Я думаю, российская сторона тоже выразила готовность к встрече», — сказал Рубио.
Также Рубио прокомментировал свой разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшийся 17 мая, на следующий день после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле. По словам Рубио, Лавров сказал, что Россия собирается подготовить документ, в котором будут изложены ее требования к прекращению огня (такой же документ, как сообщалось по итогам переговоров, подготовит и Украина). «Если в этих документах есть идеи, которые реалистичны и рациональны, то я думаю, мы будем знать, что достигли прогресса. Если в этих документах будут нереалистичные требования, то у нас будет другая оценка», — добавил Рубио.
В ответ на вопрос о введении санкций против России согласно проекту, подготовленному сенатором Линдси Грэмом, Рубио сказал, что «в конечном итоге сенат будет действовать». «Я имею в виду, мы просили дать нам немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-то прогресса в переговорах. Но мы также были довольно ясны с российской стороной в течение нескольких недель. <…> Мы уже почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это [введение санкций] произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса», — сказал госсекретарь США.
15 мая, когда российская делегация прибыла в Стамбул для встречи с украинской, Трамп, совершавший визит по Ближнему Востоку, заявил, что в мирных переговорах «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся». Позже он сказал, что встретится с Путиным, «как только мы сможем это организовать». 17 мая Трамп анонсировал разговор по телефону с Путиным, который состоится в понедельник, 19 мая, в 10 часов утра.
Законопроект о о «сокрушительных» санкциях в отношении России, которые введут, если Москва откажется от мирных переговоров, предложил республиканец Линдси Грэм. Он предполагает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Также подразумеваются санкции против любой страны, покупающей уран из России. Законопроект поддержали более 70 сенаторов.