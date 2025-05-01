Более 70 сенаторов США поддержали законопроект о «сокрушительных» санкциях против России. Их предлагают ввести, если Москва откажется от мирных переговоров

72 сенатора США поддержали законопроект о «сокрушительных» санкциях в отношении России, которые введут, если Москва откажется от мирных переговоров. Об этом заявил один из авторов проекта закона республиканец Линдси Грэм, пишет Bloomberg.

Поддержка законопроекта превысила критический порог в 60 соавторов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Грэма. Среди них — лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн и лидер демократов Чак Шумер. Этого достаточно для того, чтобы проект закона прошел в сенате.

Грэм ожидает, что к концу недели у законопроекта будет по крайней мере 67 соавторов, что позволит преодолеть возможное вето президента США Дональда Трампа.

«Цель [инициативы] — помочь президенту», — объяснил Грэм, которого считают одним из ключевых соратников Трампа в сенате. Bloomberg отмечает, что сенатор выступил с заявлениями о поддержке законопроекта в тот же день, когда США и Украина подписали соглашение о недрах.

Двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России среди прочего предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Также подразумеваются санкции против любой страны, покупающей уран из России. Кроме того, проект закона включает запрет финансовым учреждениям США инвестировать в организации, связанные с российским правительством, а гражданам США запретят приобретать российские гособлигации.

На фоне переговоров о завершении российско-украинской войны, которые Вашингтон ведет отдельно с Киевом и Москвой, США предлагали ослабить санкции, введенные против России. Предполагается, что это может произойти, если воюющие стороны договорятся о прекращении огня. При этом в ходе переговоров США грозили, что введут новые санкции против РФ, если Москва заключить такое соглашение не удастся.

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