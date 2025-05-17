Последствия атаки российских дронов. Константиновка, Донецкая область. 16 мая 2025 года Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за время войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Хронику предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Москва допускает возможность встречи Путина и Зеленского — но не сейчас

Сегодня днем Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова официально прокомментировал итоги вчерашних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Песков заявил, что в Москве считают возможной встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, но не сейчас, а только после того, как делегации переговорщиков придут к «определенным договоренностям».

«Такую встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций считаем возможной, но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон», — сказал Песков.

Представитель Кремля не уточнил, какого рода «договоренности» подразумеваются. Он также отметил, что пока речи об изменении состава российской переговорной делегации не идет.

Песков отказался комментировать условия, которые, по данным СМИ, российская делегация выдвигала в ходе переговоров. В частности, журналист The Economist Оливер Кэррол сообщал, что Россия угрожала Украине захватом Сумской и Харьковской областей и требовала вывода украинских войск со всей территории четырех аннексированных регионов. По данным Bloomberg, представители РФ требовали, чтобы Украина приняла нейтральный статус, отказалась от возможности размещения на своей территории иностранных войск и от требований репараций со стороны Москвы.

Песков заявил, что, по мнению Москвы, переговоры должны вестись «абсолютно за закрытыми дверями», поэтому ни сейчас, ни впоследствии Кремль не намерен официально комментировать их ход.

Пресс-секретарь президента подтвердил, что Россия готовит перечень условий для прекращения огня — о том, что переговорщики договорились детально прописать такие списки и обменяться ими в ходе следующего раунда переговоров, накануне говорил глава российской делегации Владимир Мединский. «Что там будет именно? Наверное, анонсировать не стоит. Еще раз повторяю: переговоры все-таки идут и должны идти в закрытом режиме», — отметил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что Путин не контактировал с президентом США Дональдом Трампом после переговоров. Владимир Зеленский и лидеры европейских стран сразу после завершения встречи, как сообщалось, поговорили с Трампом по телефону.

Война глазами читателей «Медузы»

Внимание! В этом письме есть мат.

Мария. Какие чувства я испытываю? Боль, несправедливость, злость, ненависть. Я не из Украины, всю жизнь прожила в России и не пережила на своем собственном опыте, что это такое — потерять собственный дом, чувство безопасности в том месте, где ты вырос. Но у меня есть подруга из Украины, поэтому все ее чувства я разделила вместе с нею и продолжаю разделять. Ненависть к нынешнему правительству, чувство бессилия и несправедливости <…>.

Война поменяла мое отношение к этой жизни, она научила меня быть более осознанной в отношении своих поступков, слов, мыслей, но самое главное — она научила меня мыслить глобально, ведь теперь меня беспокоят не только политические проблемы, но и социальные, экологические и многие другие. Я поняла, что, если я живу на планете Земля, я просто не могу закрывать глаза на то, что на ней происходит. Я не имею права быть вне политики, не имею права заглушать свои эмоции алкоголем вместо того, чтобы решать проблемы, не имею права ждать, пока кто-то решит за меня то, что я могу сделать сама <…>.

В самом начале войны я пыталась оправдать действия Путина, верила в слова, что «Зеленский спровоцировал», и — о боги! — я одумалась, всего за две недели ко мне вернулся здравый смысл. Я поняла, что никакое действие не может спровоцировать войну, убийство, насилие и так далее. Путин — это настоящий гной в истории России, но еще ужаснее, что российский народ (преимущественно люди 40–60 лет, но есть и определенный процент молодежи) никак не проснется от «беспробудного сна», они смотрят телевизор, радуются салюту на 9 Мая, называют украинцев «хохлами» и жалуются на замедляющийся интернет. Несмотря на инфляцию, загибающиеся зарплаты и коррупцию, они ходят голосовать за Путина. «Блядь, вы ебанутые?» — хочется спросить <…>.

Нынешняя война — медленный некроз внутри российского социума и самой страны. Но российский народ стерпит и это, как терпел и до этого. Как терпел всегда. Потому что, когда еще можно было говорить, он засунул свой язык в жопу, а сейчас может лишь жаловаться в четырех стенах своего дома (чтобы, не дай бог, не составили донос).

Я благодарна и Навальному, и Яшину, и Немцову, и Горину, и всем остальным общественным и политическим деятелям, кто действительно говорил, кричал, выходил на митинги, входил в отряд сопротивления. И всем остальным мирным жителям, кто вместо работы или учебы находил в себе смелость и шел на несанкционированные митинги. Я восхищаюсь вами, ребята. Увы, мы не смогли предотвратить эту трагедию, и грязные, эгоистичные руки Путина начали разлагать и истреблять Украину <…>.

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Что происходило накануне

Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле

Что происходило накануне

Война Тысяча сто семьдесят восьмой день. Переговоры России и Украины в Стамбуле

«Медуза»